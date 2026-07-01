Pożar w Grecji. Ciało mężczyzny na podwórku, w domu martwy 12-latek
Pożar roślinności wybuchł we wtorek około 15 kilometrów na północny zachód od Salonik, na północnym wschodzie Grecji. Zwłoki 66-letniego mężczyzny zostały znalezione przez strażaków na podwórku jego domu, położonego na skraju lasu. Wewnątrz budynku funkcjonariusze znaleźli drugie ciało, należące prawdopodobnie do jego 12-letniego syna.
Na miejscu zdarzenia znaleziono też żonę zmarłego 66-latka, matkę chłopca. 40-letnia kobieta doznała głównie oparzeń rąk, ale jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Została przewieziona karetką do szpitala w Salonikach.
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Ogień zbliżył się do miejscowości
Ogień pojawił się wśród niskopienna roślinności na północnych przedmieściach Salonik. Żywioł szybko rozprzestrzenił się w kierunku liczącej około czterech tysięcy mieszkańców miejscowości Liti i pobliskiego lasu sosnowego. Wydano nakaz ewakuacji.
W akcji gaszenia ognia brało udział ponad 100 strażaków, kilkudziesięciu ochotników, a także 10 samolotów gaśniczych i trzy śmigłowce. Pożar opanowano w nocy z wtorku na środę, a jego przyczyna jest przedmiotem dochodzenia.
W ciągu ostatnich 24 godzin w Grecji zgłoszono 48 pożarów lasów i terenów rolniczych - podał portal Ekathimerini, powołując się na dane straży pożarnej.