Pożar u bram Lizbony. "Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów"

Portugalia to kolejny kraj na mapie Europy, który zmaga się teraz z pożarami. Ogień rozszalał się we wtorek po południu na zachodnich przedmieściach Lizbony, pokrytych lasami i łąkami. Z miejscowości najbardziej dotkniętych pożarem ewakuowano około 80 osób i prawie 900 zwierząt przebywających w dwóch schroniskach. Psy i koty przetransportowano na stadion w miejscowości Zambujeiro.

Od wieczora nieprzejezdnych jest wiele dróg łączących Lizbonę z zachodnim wybrzeżem kraju, na którym znajduje się kilka popularnych wśród turystów miejscowości. Zablokowana w obu kierunkach jest między innymi autostrada prowadząca ze stolicy do kurortu Cascais.

Walka trwa

- Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów, bo wokół są same krzaki. Staramy się pomagać jak możemy, polewamy wiadrami z wodą, ale praktycznie nic to nie daje - mówili mieszkańcy przedmieść Lizbony.