Niejedna para się pod nim zaręczyła. Zwęglone drzewo zaczęło wypuszczać nowe liście

Od czasu niszczycielskiego pożaru, do jakiego doszło w sierpniu, specjaliści, w tym jeden z głównych arborystów na Hawajach Steven Nimz, podejmują wysiłki mające na celu uratowanie drzewa. W powrocie figowca do życia pomaga też wielu wolontariuszy.

"Znak nowego początku"

- Ludzie postrzegają to jako znak nadziei, znak nowego początku - powiedział Chris Imonti, właściciel firmy zajmującej się architekturą krajobrazu w Lahainie, zaznaczając że to bardzo ważny obiekt dla lokalnej społeczności.

Najbardziej tragiczny pożar w USA od ponad wieku

Ogromny pożar na Maui, drugiej co do wielkości hawajskiej wyspie, wybuchł 8 sierpnia. Położonym tam kurort Lahaina, w XIX stolica Królestwa Hawajów, został doszczętnie zniszczony. W pożodze zginęło co najmniej 97 osób, z których 74 zidentyfikowano, a 31 osób wciąć uznaje się za zaginione - poinformował w ubiegłym tygodniu gubernator Hawajów Josh Green. Był to najbardziej śmiercionośny pożar w USA od ponad wieku.