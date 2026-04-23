Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogień trawi las, uszkodził budynki. Wydano nakaz ewakuacji

|
Pożar
Ogień szaleje na terenie japońskiej prefektury Iwate
Źródło: Reuters
Ogień szaleje na terenie prefektury Iwate położonej w północno-wschodniej części Japonii. Władze wydały nakaz ewakuacji, ponieważ żywioł szybko się rozprzestrzenia i zagraża domom. Płomienie uszkodziły już kilka budynków.

Pożary wybuchły w środę w dwóch miejscowościach położonych na terenie prefektury Iwate w północno-wschodniej Japonii. Jak podał w czwartek japoński nadawca telewizyjny NHK, ogień wciąż się rozprzestrzenia, a z żywiołem walczy ponad 220 strażaków. W działaniach bierze udział ponad 40 wozów strażackich. Ogień gaszony jest też z powietrza śmigłowcami. Policja przekazała, że do tej pory nie odnotowano ofiar śmiertelnych i rannych.

Nakaz ewakuacji

Jeden z pożarów pojawił się w Kozuchi, górzystym obszarze miasta Otsuchi w prefekturze Iwate. Ogień strawił w tym regionie ponad 140 hektarów lasu i uszkodził siedem budynków. W czwartek główny sekretarz japońskiego gabinetu, Minoru Kihara, wydał nakaz ewakuacji dla 1884 mieszkańców trzech dzielnic znajdujących się w Otsuchi. Według władz, do godziny 1 w czwartek lokalnego czasu w trzech ośrodkach ewakuacyjnych schroniło się 249 osób.

Władze poinformowały również, że w środę wieczorem wybuch kolejny pożar, w dzielnicy Kirikiri w tym samym mieście. Tam ogień pochłonął około 15 hektarów lasów.

Pożary szaleją na terenie prefektury Iwate 
Źródło: Reuters

Pożary strawiły w ubiegłych roku tysiące hektarów lasów

W ubiegłym roku w prefekturze Iwate odnotowano największe pożary lasów w Japonii od dziesięcioleci. Ogień strawił wówczas niemal 3000 hektarów terenu, co wymusiło ewakuację ponad 4000 osób.

W trakcie zeszłorocznego żywiołu zginął mężczyzna, który - jak podała agencja informacyjna Reuters - nieumyślnie doprowadził do wybuchu pożarów.

Źródło: Reuters, NHK

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
JaponiaPożary
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom