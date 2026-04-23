Świat Ogień trawi las, uszkodził budynki. Wydano nakaz ewakuacji Anna Bruszewska

Ogień szaleje na terenie japońskiej prefektury Iwate Źródło: Reuters

Pożary wybuchły w środę w dwóch miejscowościach położonych na terenie prefektury Iwate w północno-wschodniej Japonii. Jak podał w czwartek japoński nadawca telewizyjny NHK, ogień wciąż się rozprzestrzenia, a z żywiołem walczy ponad 220 strażaków. W działaniach bierze udział ponad 40 wozów strażackich. Ogień gaszony jest też z powietrza śmigłowcami. Policja przekazała, że do tej pory nie odnotowano ofiar śmiertelnych i rannych.

Nakaz ewakuacji

Jeden z pożarów pojawił się w Kozuchi, górzystym obszarze miasta Otsuchi w prefekturze Iwate. Ogień strawił w tym regionie ponad 140 hektarów lasu i uszkodził siedem budynków. W czwartek główny sekretarz japońskiego gabinetu, Minoru Kihara, wydał nakaz ewakuacji dla 1884 mieszkańców trzech dzielnic znajdujących się w Otsuchi. Według władz, do godziny 1 w czwartek lokalnego czasu w trzech ośrodkach ewakuacyjnych schroniło się 249 osób.

Władze poinformowały również, że w środę wieczorem wybuch kolejny pożar, w dzielnicy Kirikiri w tym samym mieście. Tam ogień pochłonął około 15 hektarów lasów.

Pożary strawiły w ubiegłych roku tysiące hektarów lasów

W ubiegłym roku w prefekturze Iwate odnotowano największe pożary lasów w Japonii od dziesięcioleci. Ogień strawił wówczas niemal 3000 hektarów terenu, co wymusiło ewakuację ponad 4000 osób.

W trakcie zeszłorocznego żywiołu zginął mężczyzna, który - jak podała agencja informacyjna Reuters - nieumyślnie doprowadził do wybuchu pożarów.

