Acqua alta w Wenecji. Plac świętego Marka częściowo pod wodą

Wenecja po raz kolejny znalazła się pod wodą. Do miasta napłynęła acqua alta, czyli "wysoka woda". W ubiegłym roku zainstalowano specjalne zapory przeciwpowodziowe, których tym razem nie uruchomiono.

Plac świętego Marka w Wenecji został częściowo zalany we wtorek. Od października miasto często znajduje się pod wodą z powodu zjawiska zwanego acqua alta ("wysoka woda"). Z powodu różnicy ciśnienia atmosferycznego na dwóch krańcach Adriatyku i silnych porywów wiatru, dochodzi do napędzania w stronę lądu masy wody. Warunki pogodowe sprawiają, że woda podczas odpływu nie może się wycofać z powrotem do morza.