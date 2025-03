Powodzie w Walencji. "To niepokoi wszystkich wokół"

Dla mieszkańców Hiszpanii ostatnie dni to bardo trudny pogodowo czas. Z powodu burz i ulew, które uderzyły w regiony Walencji, Malagi oraz Castellon doszło do wielu zniszczeń. Mnóstwo rzek nadal grozi wylaniem.

- Co możemy zrobić? To niepokoi nie tylko dla nas, lecz także wszystkich wokół. Niektórzy ludzie tutaj mają powódź, a jeśli mocno pada, to jest to katastrofa. Jesteśmy odcięci, nie mamy jak wejść ani wyjść. Wszystko, co tu zbudowano, po prostu się zawaliło - mówił jeden z mieszkańców regionu. - Mam przeciek, woda dosłownie kapie. Mam nadzieję, że nie będzie już tak dużo padać, bo już to naprawiłem i pomalowałem. Ale taras jeszcze nie został naprawiony - dodał.