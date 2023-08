Powodzie w Słowenii. Relacja Polaka przebywającego tam na wakacjach. "Krajobraz rozpaczy"

Słowenię nawiedziły w ostatnim czasie intensywne opady deszczu, które doprowadziły do katastrofalnych powodzi. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy we wtorek materiały przedstawiające sytuację w miejscowości Črna na Koroškem. - Nie było prądu, wody pitnej, kąpaliśmy się w deszczówce - opowiadał Reporter 24 pan Zygmunt.

Powodzie w Słowenii. "Nie było prądu, wody pitnej, kąpaliśmy się w deszczówce"

- Do Słowenii dotarliśmy wieczór przed tą tragedią. Jechaliśmy na wakacje, w Črna na Koroškem mieliśmy zostać jedną noc. W nocy obudził mnie straszny hałas rwącego potoku. Przez dwa dni nie mogliśmy wyjść z domu, bo woda wlewała się z każdej strony. Nie było prądu, wody pitnej, kąpaliśmy się w deszczówce. To teren górzysty, po kilku dniach woda zaczęła opadać, wyszliśmy i zobaczyliśmy krajobraz rozpaczy - opowiadał mężczyzna.

Włączył się w pomoc mieszkańcom

Dodał, że od razu przystąpił do pomocy okolicznym mieszkańcom. - Teraz rozumiem, co to znaczy każda para rąk do pracy. Jesteśmy w centrum powodziowym i uczestniczmy w akcjach pomocowych i porządkowych. Na razie nie widać drogi powrotu do domu - przyznał internauta.