Świat

Powodzie w Rosji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu, władze ogłosiły stan wyjątkowy

Dagestan
Powodzie w Dagestanie
Źródło: MCzS Rosji
Powodzie nawiedziły republikę Dagestanu w Rosji. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze ogłosiły stan wyjątkowy. Bez prądu jest ponad 300 tysięcy mieszkańców.

Jak podał regionalny resort ds. sytuacji nadzwyczajnych, na południu Rosji w całym Dagestanie ponad 327 tys. osób pozostaje bez energii elektrycznej. Władze w mieście Machaczkała, stolicy tej autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej, w sobotę ogłosiły stan wyjątkowy.

Szef władz Dagestanu Siergiej Mielikow poinformował, że służby ratunkowe i urzędnicy przygotowywali się na pogarszające się warunki pogodowe, ale sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy".

Ulewy podmyły most kolejowy

Urzędnicy w drugim co do wielkości mieście Dagestanu, Chasawiurcie, powiadomili o uszkodzeniu mostu kolejowego, podmytego przez ulewne deszcze.

"Dwa przęsła mostu zawaliły się na odcinku Chasawiurt - Kadi-Jurt, należącym do Kolei Północnokaukaskiej" - poinformowało biuro prasowe rządu Dagestanu.

Według prognoz ulewne deszcze w regionie mają potrwać do niedzieli.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MCzS Rosji

RosjaPowódź
