Jak podał regionalny resort ds. sytuacji nadzwyczajnych, na południu Rosji w całym Dagestanie ponad 327 tys. osób pozostaje bez energii elektrycznej. Władze w mieście Machaczkała, stolicy tej autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej, w sobotę ogłosiły stan wyjątkowy.
Szef władz Dagestanu Siergiej Mielikow poinformował, że służby ratunkowe i urzędnicy przygotowywali się na pogarszające się warunki pogodowe, ale sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy".
Ulewy podmyły most kolejowy
Urzędnicy w drugim co do wielkości mieście Dagestanu, Chasawiurcie, powiadomili o uszkodzeniu mostu kolejowego, podmytego przez ulewne deszcze.
"Dwa przęsła mostu zawaliły się na odcinku Chasawiurt - Kadi-Jurt, należącym do Kolei Północnokaukaskiej" - poinformowało biuro prasowe rządu Dagestanu.
Według prognoz ulewne deszcze w regionie mają potrwać do niedzieli.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: MCzS Rosji