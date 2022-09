Woda powodziowa utworzyła rozległe jezioro. Niektóre wioski zniknęły z powierzchni ziemi

Rozległe zalania

Na samym środku fotografii widać spory obszar w kolorze ciemnoniebieskim. To wylewająca się na okoliczne wsi i pola rzeka Indus. Powstałe w ten sposób jezioro ma szerokość około 100 kilometrów.

W porównaniu do zdjęć wykonanych przed kilkoma tygodniami, różnica jest znacząca. Sama rzeka Indus, jak i jej dopływy, wydawały się wtedy cienkimi nitkami.

Według Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego, tegoroczna pora monsunowa już jest najwilgotniejsza w historii prowadzenia zapisów, rozpoczętych w 1961 roku. Tymczasem do końca sezonu pozostał jeszcze miesiąc.

Według prognoz pogody , mieszkańców Pakistanu czeka kilkudniowa przerwa w ulewnych opadach deszczu. Mimo to eksperci zauważają, że ustąpienie tak ogromnych ilości wody może zająć nawet tygodnie.

"Mały ocean"

- Praktycznie nie ma żadnej suchej ziemi. 33 miliony ludzi [które ucierpiały - przyp. red.] to więcej niż populacja Sri Lanki czy Australii - powiedział pakistański minister spraw zagranicznych Bilawal Bhutto Zardari. - I choć rozumiemy, że nowa rzeczywistość zmian klimatu oznacza więcej ekstremalnych monsunów i fal upałów, to skala obecnej powodzi ma apokaliptyczne rozmiary - dodał.

Najgorsza w historii kraju

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif przybył w środę do prowincji Chajber Pasztunchwa, aby ocenić szkody wyrządzone przez powódź. To właśnie w tym regionie ostatnio doszło do gwałtownych wzrostów poziomów wody i odnotowano najwięcej ofiar śmiertelnych.