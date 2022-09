Powodzie z pakistańskich lodowców mogą być coraz częstsze. To nie są dobre prognozy

Sardar Sarfaraz z Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego przy tamtejszym rządzie ostrzegł w rozmowie z CNN, że niebawem w kraju może dojść do trzy razy większej liczby "wybuchów" z jezior polodowcowych. Zjawisko to polega na tym, że zgromadzone pod lodem masy wody, w wyniku na przykład aktywności sejsmicznej, zostają uwolnione. Towarzyszy temu gwałtowne rozlanie się wody, prowadzące do powodzi glacjalnych.