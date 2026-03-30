Dzieci w czasie ulewy schroniły się na werandzie. Zginęły

Ofiary śmiertelne i ranni po powodziach w Pakistanie Źródło: Reuters

Co najmniej 17 osób, w tym 14 dzieci, zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku ulewnych deszczy w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, które doprowadziły do zawalenia się dachów i ścian domów - poinformowały w poniedziałek władze ds. zarządzania kryzysowego tej prowincji.

Jak przekazał Reuters, w ciągu ostatnich pięciu dni Pakistan i sąsiedni Afganistan borykały się z ulewnymi deszczami, które wywołały poważne powodzie i spowodowały zawalenie się budynków. Władze podały, że w obu krajach zginęło łącznie 45 osób.

Mieszkańcy opisywali to, jak gwałtowna była pogoda.

- Moje dzieci wybrały się na targ. Mieszkańcy okolicy opowiadali, że kiedy były w drodze, zaczęło mocno padać. Dzieci znajdowały się w pobliżu werandy. Schroniły się tam, pod dachem, a [weranda - red.] zawaliła się. Po przewiezieniu do szpitala dwoje z nich zmarło. Pozostałe poszkodowane osoby przebywają w szpitalu - relacjonował Khan Nabi z wioski Ghulam Kadir.

Kraje nękają powodzie

W ogarniętym wojną Afganistanie większość ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincjach środkowych i wschodnich, gdzie ulewne deszcze wywołały gwałtowne powodzie i osunięcia ziemi - poinformowała Krajowa Agencja Zarządzania Kryzysowego (NDMA).

Organizacja Narodów Zjednoczonych wymienia zarówno Pakistan, jak i Afganistan wśród krajów najbardziej narażonych na ekstremalne warunki pogodowe i zmiany klimatu.

