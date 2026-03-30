Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dzieci w czasie ulewy schroniły się na werandzie. Zginęły

|
Powodzie w Pakistanie
Ofiary śmiertelne i ranni po powodziach w Pakistanie
Pakistan nawiedzają katastrofalne powodzie, wywołane ulewami. Żywioł niszczył domy. Zginęło 17 osób, wśród nich jest kilkanaścioro dzieci. Niebezpieczna pogoda panuje także w sąsiednim Afganistanie.

Co najmniej 17 osób, w tym 14 dzieci, zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku ulewnych deszczy w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, które doprowadziły do zawalenia się dachów i ścian domów - poinformowały w poniedziałek władze ds. zarządzania kryzysowego tej prowincji.

Jak przekazał Reuters, w ciągu ostatnich pięciu dni Pakistan i sąsiedni Afganistan borykały się z ulewnymi deszczami, które wywołały poważne powodzie i spowodowały zawalenie się budynków. Władze podały, że w obu krajach zginęło łącznie 45 osób.

Mieszkańcy opisywali to, jak gwałtowna była pogoda.

- Moje dzieci wybrały się na targ. Mieszkańcy okolicy opowiadali, że kiedy były w drodze, zaczęło mocno padać. Dzieci znajdowały się w pobliżu werandy. Schroniły się tam, pod dachem, a [weranda - red.] zawaliła się. Po przewiezieniu do szpitala dwoje z nich zmarło. Pozostałe poszkodowane osoby przebywają w szpitalu - relacjonował Khan Nabi z wioski Ghulam Kadir.

Kraje nękają powodzie

W ogarniętym wojną Afganistanie większość ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincjach środkowych i wschodnich, gdzie ulewne deszcze wywołały gwałtowne powodzie i osunięcia ziemi - poinformowała Krajowa Agencja Zarządzania Kryzysowego (NDMA).

Organizacja Narodów Zjednoczonych wymienia zarówno Pakistan, jak i Afganistan wśród krajów najbardziej narażonych na ekstremalne warunki pogodowe i zmiany klimatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Udostępnij:
Tagi:
PowódźPakistanAfganistanZmiany klimatu
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom