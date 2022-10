Powódź w Nigerii, wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu. Zdjęcia satelitarne "przed" i "po"

"Niestety, do dziś zginęły co najmniej 603 osoby" - napisano w niedzielę na Twitterze Federalnego Ministerstwa ds. Humanitarnych. Wcześniej, w piątek, informowano o 500 śmiertelnych ofiarach powodzi, która dotknęła większość spośród 36 stanów kraju. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych regionach. Służby meteorologiczne ostrzegły, że stany: Anambra, Delta, Cross River, Rivers i Bayelasa są nadal zagrożone powodzią i utrzyma się to do końca listopada.