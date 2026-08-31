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Nepal. To cud, że ich dom przetrwał. "Myśleliśmy, że to już koniec"

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Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Dom przetrwał gwałtowne osuwisko i powódź w Nepalu. Jego właściciele mieli sporo szczęścia - żywioł zniszczył większość budynków w okolicy. Jak opowiadali, w momencie uderzenia mas wody i błota bali się o swoje życie.

W środę 26 sierpnia blisko granicy Nepalu i tybetu doszło do zejścia ogromnego osuwiska i powodzi błyskawicznej. Masy wody i błota zmiatały całe budynki i porywały ludzi. W katastrofie zginęło ponad 900 osób, a kilka tysięcy pozostaje zaginionych, w tym obywatele innych krajów. Wciąż prowadzone są poszukiwania kilkuset pracowników hydroelektrowni, którzy zaginęli w momencie zejścia osuwiska.

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Nepal. Dom, który przetrwał powódź i osuwisko

Powódź pozbawiła tysiące mieszkańców Nepalu dachu nad głową i dobytku. Niektórzy mogą jednak mówić o wielki szczęściu. W miejscowości Triśuli, jednaj z najciężej dotkniętych przez żywioł, na tle szarego błota i gruzów wyróżnia się pomalowany turkusową farbą dom. Jego mieszkańcy opowiadali agencji informacyjnej Reuters, że gdy nadeszła powódź, myśleli, że nie uda im się wyjść z tego cało.

- Mój syn poszedł do szkoły. Myślałam, że zostanie zupełnie sam, jako sierota - powiedziała Lakshmi Pandey. Jak wspominała, modliła się wraz z mężem, Prakashem. - Powtarzaliśmy imię boga i myśleliśmy, że to już koniec. Że to ostatni raz, kiedy jesteśmy razem, więc powinniśmy jak najdłużej siedzieć razem, jak rodzina. W głowie krążyła mi myśl, że to nasza ostatnia chwila - przekazał mężczyzna. Rodzina potwierdziła, że jej członkom oraz najbliższym sąsiadom udało się uratować z katastrofy.

Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Źródło zdjęcia: Reuters
Źródło: Reuters
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Tagi:
Nepal
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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