Powodzie w Malezji. Ewakuowano ponad 21 tysięcy osób

"Do południa ponad 21 tysięcy osób zostało ewakuowanych z zalanych domów do ośrodków pomocy" - podała w niedzielę agencja prasowa. Premier Ismail Sabri Yaakob przekazał na konferencji prasowej, że z najbogatszego i najbardziej zaludnionego regionu Malezji otaczającego stolicę Kuala Lumpur, ewakuowano około 15 tysięcy osób. Trafili oni do ponad stu ośrodków pomocy. Dodał, że w ciągu jednego dnia spadło tyle deszczu, ile średnio pada w ciągu jednego miesiąca.