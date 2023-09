Fale porywały ludzi, teraz morze wyrzuca ich ciała. Nie żyje ponad pięć tysięcy osób

Stracili wszystko

Skala zniszczeń na zdjęciach satelitarnych

Papież Franciszek apeluje o wsparcie i modlitwę

- Moje myśli kieruję do mieszkańców Libii, ciężko dotkniętych gwałtownymi opadami, które wywołały powodzie i spowodowały liczne ofiary śmiertelne i rannych, a także rozległe zniszczenia. Zachęcam was do przyłączenia się do moich modlitw za tych, którzy stracili życie, za ich rodziny i wysiedlonych. Nie zapomnijcie wyrazić swojej solidarności z braćmi i siostrami, tak bardzo doświadczonymi przez to nieszczęście - mówił papież. - Moje myśli kieruję również do szlachetnego narodu marokańskiego, który ucierpiał po trzęsieniu ziemi. Módlmy się za Maroko, za jego mieszkańców, aby Pan dał im siłę do odbudowy po tym strasznym wydarzeniu - dodał w kontekście piątkowej katastrofy.