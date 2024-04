Ulice jak rzeki, tysiące ludzi bez dachu nad głową. "Po tych powodziach nie będzie zbiorów"

Powodzie, które były następstwem ulewnych opadów deszczu, nawiedziły Kenię. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 40 osób. Ponad 110 tysięcy ludzi jest bez dachu nad głową. Służby meteorologiczne ostrzegły, że kolejne tygodnie przyniosą dalsze opady.

Ulewne deszcze nadciągnęły nad Kenię w połowie marca, przynosząc ze sobą niszczycielskie powodzie i osuwiska. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 40 osób. Z przepływającej przez Nairobi rzeki Mathare służy ratunkowe wyłowiły w środę co najmniej pięć ciał, kilka osób nadal uważa się za zaginione. Leżąca na południe od granic Nairobi dzielnica Kitengela została odcięta od stolicy, gdy wody rzeki Athi całkowicie zalały główny most.