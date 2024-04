Leje od ponad miesiąca. "Wszystkie uprawy zostały zniszczone"

Ulewy przyczyniły się do śmierci co najmniej 38 osób w Kenii. Jak podały lokalne media, ponad 40 tysięcy ludzi musiało uciekać z zagrożonych terenów. Służby meteorologiczne ostrzegły, że kolejne tygodnie przyniosą dalsze opady.

Ulewne deszcze nadciągnęły nad Kenię w połowie marca, przynosząc ze sobą niszczycielskie powodzie i osuwiska. We wtorek Kenijskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża przekazało, że od tego czasu w żywiole zginęło co najmniej 38 osób. Według lokalnych mediów, liczba mieszkańców, którzy musieli ewakuować się z zagrożonych terenów, wzrosła do ponad 40 tysięcy, a powodzie łącznie dotknęły ponad 100 tysięcy osób.