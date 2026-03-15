Powodzie w Kenii. Nie żyją co najmniej 62 osoby

Kenia. Potężne zniszczenia po ulewach w Nairobi Źródło: Reuters

Ulewne deszcze, które od wielu dni nawiedzają Kenię, doprowadziły do gwałtownych powodzi w wielu regionach kraju. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 62 osoby. Tydzień wcześniej informowano o 42 ofiarach śmiertelnych.

Zalane domy, zniszczona infrastruktura

Szczególnie trudna sytuacja panuje w stolicy kraju - Nairobi. Jak podała stacja BBC, w nocy służbom udało się uratować 11 osób z minibusa, który utknął na zalanej ulicy, gdy poziom wody gwałtownie się podniósł. Ratownicy wydostali także dwoje dzieci z zalanego domu.

Intensywne opady w ostatnim tygodniu spowodowały gwałtowne powodzie, jakich w tym regionie nie obserwowano od lat. W wielu miejscach rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając domy oraz niszcząc drogi, linie energetyczne i wodociągowe. W Nairobi część dróg została zamknięta po tym, jak woda uszkodziła mosty. Ulewy z soboty doprowadziły również do zalania niektórych szkół.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegło w niedzielę, że w wielu częściach kraju nadal występują intensywne opady, które zwiększają ryzyko pojawienia się kolejnych powodzi. Władze apelują do mieszkańców terenów nisko położonych, aby przenieśli się w bezpieczniejsze miejsca. Do tej pory ponad dwa tysiące osób musiało opuścić swoje domy.

Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026) Źródło: John Okoyo/Abaca/PAP

Z powodziami zmaga się cały region

Policja poinformowała, że akcje poszukiwawcze i ratunkowe wciąż trwają po ulewnych deszczach i niszczycielskich powodzi, które dotknęły różne części kraju. 33 osoby, a więc ponad połowa ofiar śmiertelnych, zginęła w Nairobi. Władze wskazują, że poważnym problemem w stolicy jest nieodpowiedni system odprowadzania wody.

Prezydent Kenii William Ruto zapowiedział w niedzielę dostarczenie pomocy poszkodowanym, w tym żywności i pomocy medycznej. Dodał także, że służby pracują nad udrażnianiem zablokowanych systemów odwadniających.

Powodzie dotknęły nie tylko Kenię. W sąsiedniej Etiopii w wyniku powodzi i osunięć ziemi na południu kraju zginęło ponad 100 osób. Eksperci podkreślają, że choć na powodzie wpływa wiele czynników, ocieplający się klimat zwiększa prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych opadów.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk