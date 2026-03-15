Powodzie w Kenii. Nie żyją co najmniej 62 osoby

Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Kenia. Potężne zniszczenia po ulewach w Nairobi
Źródło: Reuters
W ciągu ostatniego tygodnia bilans ofiar powodzi spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w Kenii wzrósł do 62 osób. W wielu częściach kraju nadal pada, a władze ostrzegają przed dużym ryzykiem wystąpienia kolejnych podtopień.

Ulewne deszcze, które od wielu dni nawiedzają Kenię, doprowadziły do gwałtownych powodzi w wielu regionach kraju. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 62 osoby. Tydzień wcześniej informowano o 42 ofiarach śmiertelnych.

Zalane domy, zniszczona infrastruktura

Szczególnie trudna sytuacja panuje w stolicy kraju - Nairobi. Jak podała stacja BBC, w nocy służbom udało się uratować 11 osób z minibusa, który utknął na zalanej ulicy, gdy poziom wody gwałtownie się podniósł. Ratownicy wydostali także dwoje dzieci z zalanego domu.

Intensywne opady w ostatnim tygodniu spowodowały gwałtowne powodzie, jakich w tym regionie nie obserwowano od lat. W wielu miejscach rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając domy oraz niszcząc drogi, linie energetyczne i wodociągowe. W Nairobi część dróg została zamknięta po tym, jak woda uszkodziła mosty. Ulewy z soboty doprowadziły również do zalania niektórych szkół.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegło w niedzielę, że w wielu częściach kraju nadal występują intensywne opady, które zwiększają ryzyko pojawienia się kolejnych powodzi. Władze apelują do mieszkańców terenów nisko położonych, aby przenieśli się w bezpieczniejsze miejsca. Do tej pory ponad dwa tysiące osób musiało opuścić swoje domy.

Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Źródło: John Okoyo/Abaca/PAP

Z powodziami zmaga się cały region

Policja poinformowała, że akcje poszukiwawcze i ratunkowe wciąż trwają po ulewnych deszczach i niszczycielskich powodzi, które dotknęły różne części kraju. 33 osoby, a więc ponad połowa ofiar śmiertelnych, zginęła w Nairobi. Władze wskazują, że poważnym problemem w stolicy jest nieodpowiedni system odprowadzania wody.

Prezydent Kenii William Ruto zapowiedział w niedzielę dostarczenie pomocy poszkodowanym, w tym żywności i pomocy medycznej. Dodał także, że służby pracują nad udrażnianiem zablokowanych systemów odwadniających.

Powodzie dotknęły nie tylko Kenię. W sąsiedniej Etiopii w wyniku powodzi i osunięć ziemi na południu kraju zginęło ponad 100 osób. Eksperci podkreślają, że choć na powodzie wpływa wiele czynników, ocieplający się klimat zwiększa prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych opadów.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: John Okoyo/Abaca/PAP

Czytaj także:
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Groźna burza na rajskiej wyspie. "Usłyszeliśmy głośny huk"
Świat
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
Ciekawostki
Burza piaskowa
Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"
Świat
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot
Prognoza
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Front nad Polską. Mogą pojawić się burze
Prognoza
wiewiorka wiewiorki AdobeStock_610078592
Są agresywniejsze w parkach niż w lasach. Dlaczego?
Ciekawostki
USA
Spadło prawie pół metra śniegu. Megaburza zagraża Amerykanom
Świat
Deszcz, parasole
Opady przewędrują nad krajem. Może nawet zagrzmieć
Prognoza
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
Świat
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
Prognoza
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
Ciekawostki
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie
Świat
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
