Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne

Od kilku dni mieszkańcy Kalifornii w Stanach Zjednoczonych zmagają się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. W miniony weekend burze z ekstremalnymi opadami nawiedziły północną część stanu. Z kolei w środku tygodnia kolejna fala ulew przetoczyła się nad południowymi regionami. Jak informują amerykańskie media, w wyniku niebezpiecznej pogody zginęły już co najmniej trzy osoby.

W San Diego nie żyje 64-letni mężczyzna, na którego spadło drzewo, a w miejscowości Redding 74-latek nie zdołał wydostać się z samochodu we wzbierającej wodzie. Trzecia ofiara śmiertelna to starsza kobieta w hrabstwie Mendocino, którą oceaniczna fala strąciła z nabrzeżnej skały i porwała do wody - poinformowała policja.

"Nie lekceważcie tej burzy"

Obecnie najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w południowej części Kalifornii. W wielu miejscach doszło do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. W środę 24 grudnia gubernator Kalifornii Gavin Newsom wprowadził stan wyjątkowy w hrabstwach Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino i Shasta. Nadal setki tysięcy osób są objęte ostrzeżeniami przed powodzią.

Narodowa Służba Meteorologiczna USA uprzedziła, że towarzyszący ulewom silny wiatr może powalać drzewa i linie energetyczne - przekazał "Los Angeles Times". Według dziennika, to największe deszcze podczas świąt Bożego Narodzenia od 1971 roku. Meteorolodzy zalecili, by mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów podczas burz przebywali na niższych kondygnacjach budynków i trzymali się z dala od okien.

With atmospheric rivers, intense rainfall, and strong winds ahead, I’m declaring a state of emergency in Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, and Shasta counties to activate emergency authorities and preposition resources to keep our communities safe. pic.twitter.com/C3eLImPkwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 24, 2025 Rozwiń

Udostępnione w sieci nagrania pokazują między innymi zatopione w błocie samochody w mieście Palmdale. Na najbardziej dotkniętych terenach prowadzone są akcje ewakuacyjne. Tylko w Los Angeles swoje domy musiało opuścić co najmniej 130 osób. Narodowa Służba Pogodowa USA (NWS) ostrzegła, że kolejne fale intensywnego deszczu, mogące prowadzić do lokalnych powodzi błyskawicznych, mogą występować do piątku na terenach od wybrzeża do Doliny Kalifornijskiej.

Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass wezwała podróżujących do zachowania nadzwyczajnej ostrożności na drodze. "Prosimy, nie lekceważcie tej burzy. Stosujcie się do zaleceń władz, bądźcie przewidujący i zapiszcie się na alerty awaryjne" - apelowała.

Co wywołało powodzie w Kalifornii?

Jak informują amerykańscy meteorolodzy falę intensywnego deszczu przyniosły do Kalifornii burze, którym towarzyszyły tzw. rzeki atmosferyczne. Działają one jak tunele aerodynamiczne, które przenoszą ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Zjawisko przemieszcza się na wysokości 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią, a docierając do lądu, gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.