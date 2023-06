Deszcz zniszczył tysiące domów i gospodarstw. "Wszystko utonęło"

Monsunowe deszcze nawiedziły północno-wschodnie Indie. Woda zalała ogromne połacie stanu Asam, niszcząc domy i porywając zwierzęta hodowlane. W powodziach zginęło co najmniej sześć osób, a tysiące pozostały bez dachu nad głową.

"Straciliśmy wszystko"

Rzeka Brahmaputra, jedna z największych rzek na świecie, i jej dopływy wystąpiły z brzegów w stanie Asam, zalewając kilka wiosek. Jak podały lokalne media, w poniedziałek w powodziach zginęły dwie osoby, a od początku powodzi żywioł pochłonął co najmniej sześć ofiar śmiertelnych. Katastrofa dotknęła ponad 155 tysięcy mieszkańców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia domów i szukania tymczasowego schronienia.

Powodzie we wschodnich Indiach

Powodzie we wschodnich Indiach Reuters

Wezbrane rzeki uszkodziły tysiące domów na terenie całego stanu, co najmniej 60 dróg i jeden most. Wody powodziowe porwały także ponad 84 tysiące zwierząt gospodarskich - to cios dla regionu, który utrzymuje się z produkcji rolniczej.