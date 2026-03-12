Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar

Do osuwisk i powodzi doszło w regionie Gamo Gofa w Etiopii Źródło: Google Earth

Powołując się na komunikat regionalnego rządu południowej Etiopii, agencja informacyjna Reuters podała, że na skutek osuwisk zginęło co najmniej 70 mieszkańców Gamo Gofa. Według źródeł przytoczonych przez stację BBC, bilans ofiar wynosić może nawet 102 osoby.

W ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych, który początkowo wynosił około 30, a później został podniesiony do co najmniej 50, stale rósł. Za zaginione uważa się co najmniej 125 osób.

Osuwisko w Etiopii. Przed kilka dni intensywnie padało

Wielodniowe ulewy spowodowały, że ziemia osunęła się w Gamo Gofa, regionie położonym na południu Etiopii. Jak przekazały lokalne władze, masy błota całkowicie zniszczyły około 190 domów oraz budynki użyteczności publicznej w mieście Arba Myncz, stolicy regionu.

Według BBC większość ofiar śmiertelnych straciła życie na terenach górskich, gdzie po kilku dniach intensywnych opadów osunęły się nasycone wodą zbocza. Władze wciąż apelują do mieszkańców zagrożonych regionów o zachowanie ostrożności, bo w najbliższych dniach prognozowane są kolejne opady deszczu. Mogą one doprowadzić do następnych osuwisk.

Ulewny deszcz wywołał w ostatnich dniach rozległe powodzie w całej Afryce Wschodniej. W sąsiedniej Kenii w ich wyniku zginęło co najmniej 49 osób. Zdaniem naukowców zmiany klimatu, spowodowane działalnością człowieka, sprawiają, że ​​gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak długotrwałe ulewy, zdarzają się częściej i są bardziej dotkliwe.

W lipcu 2024 roku w wyniku osuwiska w sąsiedniej strefie Geze Gofa zginęło ponad 229 osób.