Świat

Potknęła się i zaczęła tonąć, przechodnie ruszyli na ratunek. Nagranie

|
Powodzie w Chinach
Tonęła, na ratunek ruszyli przechodnie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Chiny od kilku dni zmagają się z powodziami. To, jak gwałtowna potrafi być aura, można zobaczyć na nagraniach z miejskiego monitoringu, na którym widać tonącą kobietę na ulicy. Na ratunek ruszyli przechodzący obok ludzie.

Już kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku rozległych powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami w południowych i środkowych Chinach, które doprowadziły do zamknięcia szkół i przedsiębiorstw oraz zakłóciły funkcjonowanie transportu i dostaw prądu.

Dramatyczne zdarzenie na nagraniu

To, jak gwałtowna potrafi być pogoda w Chinach, widać na nagraniach z kamer monitoringu zarejestrowanych w czwartek, do których dotarła agencja informacyjna Reuters. Na jednej z zalanych ulic miasta Fangchenggang w prowincji Kuangsi widać brodzącą przez wodę kobietę. Ta nagle potyka się, upada i zaczyna się szamotać. Zdarzenie zaobserwowali przechodnie, którzy ruszyli na ratunek. Jedna z osób chwyciła tonącą i ją wyciągnęła.

Klatka kluczowa-448037
Uratowali tonącą kobietę. Nagrania z kamer przemysłowych
Źródło: Reuters

Ogromna strefa opadów

Według oświadczenia lokalnych władz podczas powodzi jedna z mieszkanek miasta wpadła do wody podczas powodzi i została uratowana.

Obszar kraju, jaki został objęty intensywnymi opadami deszczu, był bardzo rozległy i rozpościerał się na ponad 1000 kilometrów. Opady sprowadziła rozbudowana strefa wilgoci z rejonu Zatoki Bengalskiej, Morza Południowochińskiego oraz Oceanu Spokojnego. Według chińskich meteorologów za deszczonośność niżu odpowiadało też jego powolne przemieszczanie się.

Źródło: Reuters
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
