Potknęła się i zaczęła tonąć, przechodnie ruszyli na ratunek. Nagranie

Potknęła się i zaczęła tonąć, przechodnie ruszyli na ratunek.

Już kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku rozległych powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami w południowych i środkowych Chinach, które doprowadziły do zamknięcia szkół i przedsiębiorstw oraz zakłóciły funkcjonowanie transportu i dostaw prądu.

Dramatyczne zdarzenie na nagraniu

To, jak gwałtowna potrafi być pogoda w Chinach, widać na nagraniach z kamer monitoringu zarejestrowanych w czwartek, do których dotarła agencja informacyjna Reuters. Na jednej z zalanych ulic miasta Fangchenggang w prowincji Kuangsi widać brodzącą przez wodę kobietę. Ta nagle potyka się, upada i zaczyna się szamotać. Zdarzenie zaobserwowali przechodnie, którzy ruszyli na ratunek. Jedna z osób chwyciła tonącą i ją wyciągnęła.

Ogromna strefa opadów

Według oświadczenia lokalnych władz podczas powodzi jedna z mieszkanek miasta wpadła do wody podczas powodzi i została uratowana.

Obszar kraju, jaki został objęty intensywnymi opadami deszczu, był bardzo rozległy i rozpościerał się na ponad 1000 kilometrów. Opady sprowadziła rozbudowana strefa wilgoci z rejonu Zatoki Bengalskiej, Morza Południowochińskiego oraz Oceanu Spokojnego. Według chińskich meteorologów za deszczonośność niżu odpowiadało też jego powolne przemieszczanie się.