Świat Powodzie w Bułgarii. Wprowadzono stan wyjątkowy Anna Bruszewska

W nocy z piątku na sobotę część Bułgarii nawiedziły ulewy

Obfite opady deszczu wystąpiły w nocy z piątku na sobotę. Doprowadziły do rozległych i gwałtownych powodzi w gminach Gabrowo, Wielkie Tyrnowo, Sewliewo, które położone są na północy Bułgarii. Jak podały lokalne media, ogłoszono w nich stan wyjątkowy.

- Sytuacja jest tragiczna - powiedział w rozmowie z telewizja BTV mieszkaniec jednego z regionów dotkniętych kataklizmem.

Ulewy spowodowały, że rzeka Jantra wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne tereny. Pod wodą znalazło się wiele domów i pojazdów, co postawiło straż pożarną i ratowników w stan najwyższej gotowości. Łącznie przeprowadzono ponad 90 interwencji.

Jak podały lokalne media, w Wielkim Tyrnowie zalany został szpital. - Sytuacja jest bardzo zła, ale nie możemy walczyć z naturą. Miejmy nadzieję, że deszcz osłabnie i woda w rzece opadnie - powiedziała Margarita Kolewa, mieszkanka miasta.

Według lokalnych władz, w ciągu 40 minut spadło ponad 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. To ilość, której nie jest w stanie odprowadzić żaden system kanalizacyjny.

Ewakuacje

Sytuacja jest najtrudniejsza w mieście Sewliewo, gdzie wylała rzeka Rosica. W sobotę ewakuowano 16 jej mieszkańców przy pomocy specjalistycznych pojazdów i łodzi. Burmistrz Wielkiego Tyrnowa przekazał w sobotę, że w jego gminie ewakuacja nie jest konieczna.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że w wyniku powodzi nikt nie został ranny, nie ma też ofiar śmiertelnych.

