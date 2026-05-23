Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Powodzie w Bułgarii. Wprowadzono stan wyjątkowy

|
Powodzie w Bułgarii
W nocy z piątku na sobotę część Bułgarii nawiedziły ulewy
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Powodzie, które były następstwem ulewnych opadów deszczu, nawiedziły północne regiony Bułgarii. Wiele domów zostało zalanych, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Władze wprowadziły stan wyjątkowy.

Obfite opady deszczu wystąpiły w nocy z piątku na sobotę. Doprowadziły do rozległych i gwałtownych powodzi w gminach Gabrowo, Wielkie Tyrnowo, Sewliewo, które położone są na północy Bułgarii. Jak podały lokalne media, ogłoszono w nich stan wyjątkowy.

- Sytuacja jest tragiczna - powiedział w rozmowie z telewizja BTV mieszkaniec jednego z regionów dotkniętych kataklizmem.

Powodzie w Bułgarii

Ulewy spowodowały, że rzeka Jantra wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne tereny. Pod wodą znalazło się wiele domów i pojazdów, co postawiło straż pożarną i ratowników w stan najwyższej gotowości. Łącznie przeprowadzono ponad 90 interwencji.

Jak podały lokalne media, w Wielkim Tyrnowie zalany został szpital. - Sytuacja jest bardzo zła, ale nie możemy walczyć z naturą. Miejmy nadzieję, że deszcz osłabnie i woda w rzece opadnie - powiedziała Margarita Kolewa, mieszkanka miasta.

Bułgarię nawiedziły powodzie. Widok z drona
Bułgarię nawiedziły powodzie. Widok z drona
Źródło zdjęcia: ENEX

Według lokalnych władz, w ciągu 40 minut spadło ponad 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. To ilość, której nie jest w stanie odprowadzić żaden system kanalizacyjny.

Klatka kluczowa-451315
Zniszczenia po ulewach w Bułgarii
Źródło: ENEX

Ewakuacje

Sytuacja jest najtrudniejsza w mieście Sewliewo, gdzie wylała rzeka Rosica. W sobotę ewakuowano 16 jej mieszkańców przy pomocy specjalistycznych pojazdów i łodzi. Burmistrz Wielkiego Tyrnowa przekazał w sobotę, że w jego gminie ewakuacja nie jest konieczna.

Bułgarię nawiedziły powodzie
Bułgarię nawiedziły powodzie
Źródło zdjęcia: ENEX

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że w wyniku powodzi nikt nie został ranny, nie ma też ofiar śmiertelnych.

Klatka kluczowa-451288
Zalane tereny w Bułgarii po ulewach. Nagranie z drona
Źródło: ENEX
Źródło: ENEX, BTV
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
1 godz 2 min
AGNIESZKA SIKORA - bez polityki
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ulewyBułgariaPowódź
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
influ morskie 02
Rajd influencera nad Morskie Oko. Minister: będzie miał zakaz wjazdu do Polski
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Zdarzenie w Lęborku
18-latek uderzył w minibusa z dziećmi. Miał trzy promile
TVN24
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie zauważyłem znaku"
TVN24
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
TVN24
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Ateny Grecja Ermou shutterstock_1491928292
Tajemniczy odór dotarł do europejskiej stolicy. Szukają jego źródła
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
TVN24
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
5-latek postrzelony przez brata, zdjęcia szpitala
Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
Itamar Ben-Gvir
Kolejny kraj zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
plaza mewy AdobeStock_531244294
Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana
Prognoza
dron lotwa policja
Niezidentyfikowany dron wpadł do jeziora i eksplodował
TVN24
Autobus potrącił pieszą (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
Zespół dawnych szkół przy ul. Emilii Plater w rejestrze zabytków
"Stanowi cenne źródło wiedzy" i nie jest szablonowy. Został zabytkiem
WARSZAWA
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
Ciekawostki
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
Nauka
Lewandowski i piąty gol w pamiętnym meczu z Wolfsburgiem
Gol golowi nierówny. Majstersztyk "Lewego" wręcz bezwartościowy
Marcin Choiński
Karol Nawrocki
Nawrocki o zapowiedzi Trumpa: jest konsekwentny
TVN24
pap_20260415_11X
Fala hejtu na Maję Ostaszewską. "Paliwo premium dla algorytmów"
Wiktor Knowski
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom