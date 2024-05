"To były sceny jak z horroru. Wszyscy błagali o pomoc"

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w południowo-wschodniej Brazylii wzrosła do 136 - przekazały w sobotę władze federalne, precyzując, że w dalszym ciągu poszukiwanych jest 141 osób. Najbardziej dotknięty kataklizmem, z którym mieszkańcy zmagają się od wielu, wielu dni, jest stan Rio Grande do Sul. Z danych brazylijskich służb medycznych wynika, że dotychczasowy bilans rannych w efekcie powodzi szacowany jest na 806 osób.

Rząd federalny Brazylii poinformował, że do sobotniego wieczora łączna liczba poszkodowanych przez powódź wzrosła do dwóch milionów osób. Wśród nich jest blisko 700 tys. osób, które zostały ewakuowane z zalanych wodą terenów. To największa grupa objęta akcją ratowniczą z powodu kataklizmu w ciągu ostatnich 30 lat.