Australia. Powódź, jaka zdarza się "raz na stulecie". Premier obiecuje rządową pomoc

Ulewne deszcze nawiedziły w ostatnich dniach stan Australia Zachodnia. Przepełnione wodą rzeki wylały, co doprowadziło do "najgorszej powodzi w historii" - jak to określiły miejscowe władze. Strat jeszcze w pełni nie oszacowano. Już jednak wiadomo, że okażą się ogromne, a odbudowa może potrwać miesiącami. Powodzie przetoczyły się też przez inne części kontynentu.