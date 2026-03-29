17 ofiar w ciągu doby. Zniszczone domy i dziesiątki kilometrów dróg

Powodzie w Afganistanie Źródło: OCHA Afghanistan/X

Jak poinformowały władze przed południem w niedzielę 29 marca, w ciągu ostatnich 24 godzin gwałtowne powodzie, osunięcia ziemi i burze w niektórych regionach Afganistanu spowodowały śmierć 17 osób. 26 osób odniosło rany.

Liczba ofiar może wzrosnąć - przekazał w oświadczeniu rzecznik Krajowego Urzędu ds. Zarządzania Katastrofami, Yousuf Hammad. Skutki gwałtownej pogody odczuwalne są w 13 z 34 prowincji, głównie w zachodniej, środkowej i północno-zachodniej części kraju.

Zniszczone domy i dziesiątki kilometrów dróg

Hammad dodał, że trudne warunki pogodowe spowodowały też całkowite lub częściowe zniszczenie 147 domów oraz 80 kilometrów dróg. Gwałtowna pogoda dotknęła 530 rodzin.

Końca ulew nie widać. Na poniedziałek we wschodniej i centralnej części kraju znów prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do kolejnych powodzi.

Jak zauważa agencja Associated Press, Afganistan jest krajem szczególnie narażonym na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak opady śniegu i ulewny deszcz, który powoduje gwałtowne powodzie, często pochłaniające życie dziesiątek, a nawet setek osób jednocześnie. W 2024 roku w wiosennych powodziach zginęło ponad 300 osób.

Heavy rainfall and flash #floods across large parts of Afghanistan have killed and injured several people, while also damaging homes, livelihoods & infrastructure.



OCHA and humanitarian partners are on the ground assessing and responding to urgent needs. pic.twitter.com/ZSmZQjE8rj — OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) March 29, 2026 Rozwiń