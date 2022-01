Burza tropikalna Ana. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 88 osób

Bilans ofiar śmiertelnych burzy tropikalnej Ana, która uderzyła w Afrykę Wschodnią, wzrosła do co najmniej 88 osób - przekazała w piątek Agencja Reutera. Żywioł wywołał katastrofalne powodzie, zniszczył wiele domów, szkół i szpitali.

Burza Ana dotarła do wybrzeża Madagaskaru 22 stycznia, niszcząc zabudowania i powodując osunięcia się ziemi. Dwa dni później żywioł nadciągnął do Afryki kontynentalnej, do Mozambiku i Malawi, gdzie w skutek licznych nagłych powodzi przedsiębiorstwa zaopatrujące kraj w energię elektryczną zmuszone zostały do odcięcia dostaw prądu.