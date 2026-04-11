Świat Kwiecień dopiero co się zaczął, a już padł rekord Damian Dziugieł

Ulewy nie przestają nękać Hawajów

Jak informuje CNN, ostrzeżenie przed gwałtowną powodzią obowiązywało na wyspie O'ahu do piątku do godziny 19 czasu lokalnego, a dla społeczności Otake Camp na północnym wybrzeżu wydano tymczasowy nakaz ewakuacji.

Opady związane z burzą przewyższyły miesięczną normę. W czwartek na lotnisku Lihue na wyspie Kauaʻi odnotowano ponad 50 litrów wody a metr kwadratowy, co przekracza średnią sumę opadów dla całego kwietnia. W górach Kauaʻi opady deszczu sięgnęły 150 l/mkw., a najwięcej deszczu, bo aż 375,9 l/mkw., spadło na górze Waiʻaleʻale.

"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"

Ostrzeżenie przed powodzią miały obowiązywać na wyspach O'ahu, Maui i Wielkiej Wyspie do soboty rano. Żywioł może sprawiać, że drogi mogą być nieprzejezdne, niewykluczone są też osuwiska.

Jak poinformował gubernator Hawajów Josh Green, wszystkie departamenty rządowe stanu, które nie zajmują się reagowaniem na burzę i przygotowaniami do niej, zostały w piątek zamknięte.

- Bądźcie przygotowani na ewentualną ewakuację, tego właśnie się spodziewamy - przekazał burmistrz Honolulu Rick Blangiardi na konferencji prasowej, która odbyła się na początku tygodnia.

Ulewy nie przestają nękać Hawajów Źródło: JACOBVANDERVELDE/INSTAGRAM/Reuters

Nękani przez żywioły

To już trzecia poważna burza, która nawiedziła Hawaje od połowy marca. Druga z nich spowodowała najgorszą powódź w tym stanie od 20 lat. Jest wiele obszarów, które wciąż zmagają się ze skutkami tego kataklizmu.

W dniach 19-24 marca na wyspie O'ahu spadło ponad 300 l/mkw. deszczu, co spowodowało katastrofalne powodzie, w wyniku których przeprowadzono ponad 200 akcji ratowniczych. Setki budynków uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. 20 marca władze wydały nakaz ewakuacji - było zagrożenie, że tama Wahiawa pęknie w związku ze wzrostem poziomu wody.

Część wyspy Maui doświadczyła poważnych powodzi i szkód spowodowanych przez wiatr w wyniku pierwszej burzy w połowie marca.

