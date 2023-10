Z jednej strony płomienie, z drugiej wezbrane wody. "Bądźcie gotowi na lato jak z koszmarów"

Deszcz i płomienie

Według Australijskiego Biura Meteorologicznego, do środowego popołudnia w północno-wschodniej Wiktorii spodziewane były gwałtowne powodzie. Bliska wystąpienia z brzegów była rzeka Macalister, co zmusiło władze do wydania nakazów ewakuacji dla położonych nad nią miejscowości.