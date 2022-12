Powodzie i osuwiska w Portugalii. Ewakuacje, zamknięte szkoły, zalane stacje metra

W wyniku wielogodzinnych opadów deszczu, w niektórych regionach Portugalii doszło do rozległych powodzi. W środkowych i wschodnich częściach kraju odnotowane zostały także osuwiska. Niebezpiecznie było również w samej stolicy. Kilkadziesiąt osób z różnych miejscowości zostało ewakuowanych.

Padające w Portugalii od soboty intensywne deszcze doprowadziły we wtorek do powodzi oraz osunięć ziemi. Największe zniszczenia występują w środkowej oraz wschodniej części kraju.

Sytuacja w stolicy

Zarówno w aglomeracji Lizbony, jak i we wschodniej części kraju obrona cywilna potwierdziła przypadki osunięć ziemi. Do jednego z nich doszło na zachodnich przedmieściach Lizbony, gdzie samochód z dwiema osobami został przygnieciony przez zwały ziemi. Ranni kierowca i pasażer auta zostali wydobyci z pojazdu i przetransportowani do jednego ze stołecznych szpitali.