Świat

Codziennie wzywali go do rezygnacji. "Nie mogę już tak dłużej"

Prezydent Walencji Carlos Mazon ustąpił ze stanowiska
Prezydent Walencji Carlos Mazon zrezygnował ze stanowiska
Źródło: Reuters
Carlos Mazon, prezydent Walencji, zrezygnował ze stanowiska. Stało się tak rok po powodzi, w wyniku której zginęło ponad 200 osób.

W październiku 2024 roku wschodnią Hiszpanię nawiedziła powódź błyskawiczna wywołana przez intensywne opady deszczu. Objęła ona przede wszystkim wspólnotę autonomiczną Walencji, a także Kastylię-La Manchę i Andaluzję. Żywioł pochłonął życie prawie 240 osób. Uważany jest za najgorszą powódź w regionie od 1967 roku.

Powódź w Hiszpanii
Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji
Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji
Źródło: Alex Juarez / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP
Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji
Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji
Źródło: Rober Solsona/Europa Press/ABACAPRESS.COM/PAP
Chłopiec stoi przed zniszczonymi przez powódź meblami ze swojego domu w miejscowości Manasa, prowincja Walencja
Chłopiec stoi przed zniszczonymi przez powódź meblami ze swojego domu w miejscowości Manasa, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/Kai Forsterling
W Hiszpanii trwają poszukiwania zaginionych po powodziach osób
W Hiszpanii trwają poszukiwania zaginionych po powodziach osób
Źródło: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE
Zniszczone samochody w miejscowości Alfafar, prowincja Walencja
Zniszczone samochody w miejscowości Alfafar, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/RAQUEL SEGURA
Mieszkańcy i wolontariusze sprzątają ulice miejscowości Paiporta, prowincja Walencja
Mieszkańcy i wolontariusze sprzątają ulice miejscowości Paiporta, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/Biel Alino
Przewrócony samochód w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Przewrócony samochód w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO
Zniszczone linie kolejowe i auta porozrzucane jak zabawki w Walencji
Zniszczone linie kolejowe i auta porozrzucane jak zabawki w Walencji
Źródło: MANUEL BRUQUE/PAP/EPA
Wezbrana rzeka w gminie Sollana, prowincja Walencja
Wezbrana rzeka w gminie Sollana, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE
Mieszkańcy idą pokrytą błotem drogą w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Mieszkańcy idą pokrytą błotem drogą w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO
Uszkodzone samochody na ulicy w gminie Alfafar, prowincja Walencja
Uszkodzone samochody na ulicy w gminie Alfafar, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO
Ratownicy poszukują zaginionych osób wśród gruzów w gminie Letur, prowincja Albacete, Kastylia-La Mancha
Ratownicy poszukują zaginionych osób wśród gruzów w gminie Letur, prowincja Albacete, Kastylia-La Mancha
Źródło: PAP/EPA/MANU
Kobieta opłakująca swoich bliskich, których straciła w powodzi
Kobieta opłakująca swoich bliskich, których straciła w powodzi
Źródło: PAP/EPA/ALVARO DEL OLMO
Zniszczone mieszkanie w gminie Mira, prowincja Cuenca, Kastylia-La Mancha
Zniszczone mieszkanie w gminie Mira, prowincja Cuenca, Kastylia-La Mancha
Źródło: PAP/EPA/ALVARO DEL OLMO
Zatopione molo na jeziorze Albufera, prowincja Walencja
Zatopione molo na jeziorze Albufera, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE
Tablica informacyjna na dworcu kolejowym Chamartin w Madrycie. W związku z powodziami odwołano wiele połączeń między Madrytem a Walencją
Tablica informacyjna na dworcu kolejowym Chamartin w Madrycie. W związku z powodziami odwołano wiele połączeń między Madrytem a Walencją
Źródło: PAP/EPA/FERNANDO VILLAR
Uszkodzone samochody wśród wód powodziowych w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Uszkodzone samochody wśród wód powodziowych w gminie Sedavi, prowincja Walencja
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO
Posłowie Kongresu Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, uczcili pamięć ofiar powodzi minutą ciszy
Posłowie Kongresu Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, uczcili pamięć ofiar powodzi minutą ciszy
Źródło: PAP/EPA/Chema Moya

Codzienne wezwania do rezygnacji

Od czasu powodzi Carlos Mazon, prezydent Walencji, spotykał się z codziennymi wezwaniami do rezygnacji, w tym od krewnych ofiar. W mieście regularnie odbywały się demonstracje i marsze, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W ich trakcie nazywano Mazona "mordercą" i "kryminalistą". Wszystko z powodu sposobu, w jaki jego administracja zarządzała kryzysem. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią oskarżają władze regionalne o wydanie ostrzeżenia zbyt późno - gdy woda zalewała już Walencję, a wiele osób tonęło.

- Nie mogę już tak dłużej. Wiem, że popełniłem błędy, przyznaję się do nich i wiem, że będę musiał z nimi żyć do końca życia - powiedział Mazon w przemówieniu w Pałacu Generalitat, siedzibie regionalnych władz wykonawczych.

Jednocześnie polityk należący do opozycyjnej w kraju, ale rządzącej w Walencji Partii Ludowej (PP) skrytykował rząd Pedro Sancheza, lidera Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), za nieudzielenie regionowi wystarczającej pomocy w trakcie katastrofy oraz "fatalną pracę przy odbudowie". Obwinił także państwową agencję meteorologiczną AEMET i organ regulujący regionalną sieć hydrologiczną, należący do hiszpańskiego Ministerstwa Energii, za brak odpowiedniego ostrzeżenia przed zbliżającą się katastrofą. Ministerstwo zapowiedziało, że odniesie się do sprawy w późniejszym terminie.

Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi

"Bolesne i bezwartościowe" przemówienie

Rosa Alvarez, przewodnicząca głównego stowarzyszenia ofiar powodzi, nazwała przemówienie Mazona "bolesnym i bezwartościowym". - Wciąż powtarza kłamstwa i udaje, że jest ofiarą - powiedziała w rozmowie ze stacją radiową SER.

Mazon zapowiedział, że nie ogłosi przedterminowych wyborów ani że nie zrezygnuje z mandatu posła w regionalnym parlamencie, a tym samym zachowa immunitet. Będzie też czasowo sprawował funkcję pełniącego obowiązku szefa rządu, dopóki większość w izbie, złożona z PP i radykalnie prawicowej partii Vox, nie wybierze jego następcy.

Mazon ogłosił rezygnację tego samego dnia, którego lokalna dziennikarka Maribel Vilaplana miał zeznawać przed sądem badającym odpowiedzialność karną władz za śmierć ofiar. Vilaplana jadła lunch z Mazonem w dniu powodzi.

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Biel Alino

