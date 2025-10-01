Powódź w Ukrainie. "Sytuacja w Odessie jest obecnie tragiczna"

Dzielnica Odessy, w której mieszkała pięcioosobowa rodzina Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W obwodzie odeskim od ponad 24 godzin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Miejscowe władze poinformowały o dziewięciu ofiarach śmiertelnych, wśród których jest dziecko. Masy wody odcięły setki osób od świata, a tysiące pozbawiły dostępu do energii elektrycznej. Los jednej osoby jest nieznany.

"Sytuacja w Odessie jest obecnie tragiczna (...). Składam kondolencje rodzinom i przyjaciołom (ofiar - przyp. red.)" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do kataklizmu doprowadziły nawalne opady deszczu. W ciągu zaledwie siedmiu godzin w Odessie spadło tyle wody, ile wynosi średnia z dwóch miesięcy.

Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома.



До рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України,… pic.twitter.com/BDemwJ5l5R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2025 Rozwiń

Porwani przez wodę

Ukraińskie służby poinformowały, że wśród ofiar znajduje się pięcioosobowa rodzina, która mieszkała na parterze i nie zdążyła uciec przed falą powodziową. Kolejne trzy osoby zginęły porwane przez wodę.

"Przez całą noc ratownicy pomagali w ewakuacji ludzi (...), wyciąganiu samochodów, odpompowywaniu wody z budynków oraz w poszukiwaniach zaginionej dziewczynki, którą odnaleziono o godz. 7" - poinformowała w środę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w komunikatorze Telegram.

Na miejscu katastrofy pracuje ponad pół tysiąca ratowników. Prądu nie mają około 42 tysiące osób w 32 miejscowościach i wioskach.

Odesa went under water — search underway for a girl swept away by the current after the downpour



A month and a half’s worth of rain hit the city in just one day. Transport came to a halt, some streets literally went under water, and people tried to save themselves any way they… pic.twitter.com/cdEB96mNjG — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025 Rozwiń

"Żaden system tego nie wytrzyma"

W Odessie wprowadzono czerwony alert. Transport publiczny został wstrzymany, a szkoły przeszły na naukę zdalną. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o unikanie zbędnych podróży i opuszczanie domów tylko w koniecznych przypadkach.

- W ciągu siedmiu godzin spadło tyle deszczu, ile w dwa miesiące. Żaden system odprowadzania wód deszczowych nie wytrzyma takiego obciążenia - przekazał burmistrz Odessy Hennadij Truchanow.

Powódź na południu Ukrainy Południe Ukrainy nawiedziła powódź Źródło: t.me/dsns_telegram Akcja ratunkowa na południu Ukrainy Źródło: t.me/dsns_telegram Powódź na południu Ukrainy Źródło: t.me/dsns_telegram Powódź na południu Ukrainy Źródło: t.me/dsns_telegram Powódź na południu Ukrainy Źródło: t.me/dsns_telegram