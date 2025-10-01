Logo TVN24
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Świat

Powódź w Ukrainie. "Sytuacja w Odessie jest obecnie tragiczna"

Powódź na południu Ukrainy
Dzielnica Odessy, w której mieszkała pięcioosobowa rodzina
Źródło: Reuters
Dziewięć ofiar, setki osób odciętych od świata i tysiące odbiorców bez prądu - to skutki powodzi, która dotknęła obwód odeski na południu Ukrainy. Kataklizm spowodowały ekstremalne opady deszczu. W zaledwie siedem godzin spadło tam tyle deszczu, ile wynosi średnia z dwóch miesięcy.

W obwodzie odeskim od ponad 24 godzin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Miejscowe władze poinformowały o dziewięciu ofiarach śmiertelnych, wśród których jest dziecko. Masy wody odcięły setki osób od świata, a tysiące pozbawiły dostępu do energii elektrycznej. Los jednej osoby jest nieznany.

"Sytuacja w Odessie jest obecnie tragiczna (...). Składam kondolencje rodzinom i przyjaciołom (ofiar - przyp. red.)" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do kataklizmu doprowadziły nawalne opady deszczu. W ciągu zaledwie siedmiu godzin w Odessie spadło tyle wody, ile wynosi średnia z dwóch miesięcy.

Porwani przez wodę

Ukraińskie służby poinformowały, że wśród ofiar znajduje się pięcioosobowa rodzina, która mieszkała na parterze i nie zdążyła uciec przed falą powodziową. Kolejne trzy osoby zginęły porwane przez wodę.

Pięcioosobowa rodzina nie żyje. "Nie udało im się wydostać"
Dowiedz się więcej:

Pięcioosobowa rodzina nie żyje. "Nie udało im się wydostać"

TVN24

"Przez całą noc ratownicy pomagali w ewakuacji ludzi (...), wyciąganiu samochodów, odpompowywaniu wody z budynków oraz w poszukiwaniach zaginionej dziewczynki, którą odnaleziono o godz. 7" - poinformowała w środę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w komunikatorze Telegram.

Na miejscu katastrofy pracuje ponad pół tysiąca ratowników. Prądu nie mają około 42 tysiące osób w 32 miejscowościach i wioskach.

"Żaden system tego nie wytrzyma"

W Odessie wprowadzono czerwony alert. Transport publiczny został wstrzymany, a szkoły przeszły na naukę zdalną. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o unikanie zbędnych podróży i opuszczanie domów tylko w koniecznych przypadkach.

- W ciągu siedmiu godzin spadło tyle deszczu, ile w dwa miesiące. Żaden system odprowadzania wód deszczowych nie wytrzyma takiego obciążenia - przekazał burmistrz Odessy Hennadij Truchanow.

Powódź na południu Ukrainy
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Źródło: t.me/dsns_telegram
Akcja ratunkowa na południu Ukrainy
Akcja ratunkowa na południu Ukrainy
Źródło: t.me/dsns_telegram
Powódź na południu Ukrainy
Powódź na południu Ukrainy
Źródło: t.me/dsns_telegram
Powódź na południu Ukrainy
Powódź na południu Ukrainy
Źródło: t.me/dsns_telegram
Powódź na południu Ukrainy
Powódź na południu Ukrainy
Źródło: t.me/dsns_telegram

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, PAP, Newsukraine

Źródło zdjęcia głównego: t.me/dsns_telegram

