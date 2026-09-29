Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku

|
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Bagażowy chaos na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Co najmniej 23 osoby zginęły wskutek powodzi, które od początku września nawiedzają Tajlandię. W ostatnich dniach wielu mieszkańców Bangkoku, stolicy kraju, poruszało się po ulicach łodziami. Na jednym z lotnisk zapanował chaos, który spotkał się z krytyką ministra turystyki.

Od połowy września Tajlandia mierzy się z intensywnymi opadami deszczu, które powodują podtopienia i powodzie. Jak poinformowały we wtorek władze kraju, liczba ofiar śmiertelnych żywiołu wzrosła do 23, z czego cztery osoby zmarły w Bangkoku. Poprzedni bilans mówił o co najmniej ośmiu ofiarach.

Niemal tyle deszczu co przez cały miesiąc

Skutki ulew odczuli mieszkańcy 42 prowincji. W Bangkoku od piątku do niedzieli spadło około 320 litrów deszczu na metr kwadratowy - to niemal tyle, ile zwykle pada tam przez cały wrzesień. We wszystkich 50 dzielnicach ogłoszono stan klęski żywiołowej, a niemal siedem tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych do tymczasowych schronów.

We wtorek pompy w Bangkoku pracowały na pełnych obrotach, ale liczne drogi pozostawały zalane, uniemożliwiając swobodne poruszanie się po mieście. Wielu mieszkańców pływało po ulicach pontonami lub kajakami. Gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt oświadczył, że spodziewa się, iż na głównych ulicach miasta woda opadnie w ciągu dwóch dni. Całkowite usunięcie jej z innych zalanych terenów potrwa jednak nawet tydzień.

Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

"Totalny chaos" na lotnisku. Minister turystyki krytykuje krajowe linie

Problemy pojawiły się na jednym ze stołecznych lotnisk. Jak podały lokalne media, powodzie uniemożliwiły w ostatnich dniach dotarcie do pracy wielu pracownikom, w tym zajmującym się obsługą bagażu. W porcie Suvarnabhumi panował z tego powodu tak wielki chaos, że linie lotnicze Thai Airways odwołały 37 lotów zaplanowanych na wtorek, środę i czwartek. Niemal wszystkie połączenia doznały opóźnień.

- Wylądowałem tuż przed 17. Jest prawie północ, a ja wciąż nie dostałem swojego bagażu. To szaleństwo czekać na walizkę sześć godzin - opowiadał jeden z pasażerów w rozmowie z agencją Reuters.

Inni oczekujący skarżyli się na brak komunikacji ze strony pracowników lotniska oraz linii lotniczych. - Totalny chaos, nikt nic nie wie, nikt nie może pomóc. Nie możemy znaleźć naszego bagażu - skarżył się turysta z Niemiec.

Klatka kluczowa-734030
Bagażowy chaos na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku
Źródło: Reuters

Problemy na lotnisku skrytykował minister turystyki Tajlandii Surasak Phancharoenworakul. Poinformował, że linie Thai Airways skierowały własny personel do obsługi innych przewoźników - w ramach świadczonych na ich rzecz usług obsługi naziemnej - aby uniknąć kar umownych.

- To szkodzi wizerunkowi kraju. Musimy porozmawiać o tym, jak kierownictwo powinno działać w bardziej proaktywny sposób. Jeśli nie chcą wykonywać swojej pracy, niech zrezygnują - powiedział dziennikarzom.

Wyjątkowa pora deszczowa

Problemy mają nie tylko mieszkańcy stolicy. Na północny zachód od Bangkoku rzeka Mae Klong wypełniła się wodą do tego stopnia, że grozi przelaniem tamy. Regionalny zarząd wód podjął decyzję o zwiększeniu zrzutów wody. Jednocześnie zaapelowano do mieszkańców terenów położonych w dole rzeki o zabranie niezbędnych rzeczy i przeniesienie się na wyżej położone tereny.

Jak podała agencja informacyjna AFP, wrzesień to szczyt pory deszczowej w Tajlandii, ale mieszkańcy uważają tegoroczne powodzie za dużo poważniejsze niż w ubiegłych latach. W Bangkoku problem potęguje fakt, że stolica powstała na dawnych bagnach i oplata ją gęsta sieć kanałów. Eksperci przypomnieli, że intensywność zjawisk pogodowych rośnie w wyniku globalnego ocieplenia.

Źródło: PAP, Reuters, The Bangkok Post
Udostępnij:
Tagi:
TajlandiaPowódź
Czytaj także:
Huragan Polo wywołał powodzie w meksykańskim stanie Sonora
Uderzył po raz drugi. Zalane ulice i zniszczone budynki
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Ulewa w Barcelonie
Załamanie pogody w Europie Zachodniej. Barcelona już zalana
Świat
Rozkwitła pustynia Atakama
Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów
Świat
Nor'easter w USA
Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Świat
Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik
Świat
Ogniste tornado w hrabstwie Volusia na Florydzie
Zawirowało ogniste tornado. Zobacz nagranie
Świat
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
Świat
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Starship na orbicie
Miała trwać 10 godzin, skończyła się dużo wcześniej. Historyczna misja SpaceX
Nauka
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Droga stanowa NC12 zniszczona podczas wrześniowego nor'eastera
Woda porwała jedyną drogę na wyspę. Ludzi ewakuowano promami
Świat
Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh
Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody"
Świat
Ludzie uciekają na dachy po powodzi w dystrykcie Chitwan
Woda wdzierała się do domów, ludzie uciekali na dachy
Świat
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
Świat
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Kajakami po ulicach Nowego Jorku
Zamiast aut wybrali kajaki. Nagranie z Nowego Jorku
Świat
Ratownicy TOPR podczas interwencji z użyciem śmigłowca
Trudna sobota dla ratowników TOPR. Cztery razy używali śmigłowca
Polska
Atractosteus tropicus
Zagraża jej silne El Nino, w ten sposób rozmnożyli ją po raz pierwszy
Ciekawostki
O poranku...
Słaba widzialność o poranku. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom