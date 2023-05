"Zostałam bez niczego". Niszczycielska powódź zabiła ponad 130 osób

Do 129 wzrosła liczba zabitych w wyniku powodzi i osuwisk ziemi na zachodzie Rwandy - przekazały w środę tamtejsze władze. Czerwony Krzyż poinformował o śmierci co najmniej sześciu osób w Ugandzie. Zniszczonych zostało wiele domów i dróg.

Ulewy, które doprowadziły do powodzi w zachodniej Rwandzie, rozpoczęły się we wtorek po południu czasu lokalnego. Jak mówił gubernator Prowincji Zachodniej Francois Habitegeko, gleba była już przemoczona po ulewach z poprzednich dni, co spowodowało osuwiska ziemi, które zablokowały drogi.