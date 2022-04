Powódź w RPA. Nie żyje ponad 340 osób, setki ludzi bez dachu nad głową. "Nie mamy nic, nie mam nawet łóżka"

Mieszkańcy nadmorskiej prowincji KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki walczą w czwartek ze skutkami jednej z najgorszych powodzi, jakie nawiedziły te rejony. Żywioł spustoszył okolicę. Nie żyje co najmniej 341 osób, a setki musiały opuścić swoje domy.

Prowincja KwaZulu-Natal w RPA została ogłoszona obszarem klęski żywiołowej w środę po tym, jak ulewne deszcze padające w weekend i w poniedziałek zalały domy, podmyły drogi i mosty oraz zakłóciły żeglugę w Durbanie - jednym z najbardziej ruchliwych portów Afryki. Według najnowszych danych z czwartku, liczba ofiar śmiertelnych to już co najmniej 341 osób. Zniszczeniu uległo wiele dróg, zawalił się most w pobliżu Durbanu. Setki ludzi zostały pozbawione dachu nad głową. Łącznie, jak oszacowały władze, skutki ataku żywiołu odczuło ponad 40 tysięcy mieszkańców.