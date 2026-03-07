Logo TVN24
Świat

Błoto zalało domy, ulice zmieniły się w rwące potoki. "To katastrofa"

2026-03-06T194517Z_1_LWD173306032026RP1_RTRWNEV_C_1733-PERU-FLOODS-0001
Zalania w Peru
Źródło: Reuters
Powódź dotknęła peruwiański dystrykt Ayna i sprawiła, że ulice zmieniły się w rwące potoki. Doszło też do osunięć ziemi. - To prawdziwa katastrofa - powiedział ksiądz, którego kościół został zniszczony.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Smog

Obfite opady deszczu, które nawiedziły peruwiański dystrykt Ayna położony w regionie Ayacucho, doprowadziły do wezbrania rzeki Sarkihuato. W piątek rano czasu lokalnego ogromna ilość wody zmieszanej z błotem zalała domy - podała agencja Reuters. Dodała, że ulice zmieniły się w rwące potoki. Doszło też do osuwisk.

- To straszna sytuacja. Współczuję tak wielu rodzinom, które straciły swój dobytek. Mój kościół został zniszczony, (...) straciłem tak wiele, ale co można zrobić? To prawdziwa katastrofa - relacjonował ksiądz.

Powódź w Peru

Jak podały lokalne władze, do dystryktu Ayna wysłano zespoły ratunkowe peruwiańskiej Obrony Cywilnej, aby pomóc poszkodowanym rodzinom. Mają oni też ocenić skalę zniszczeń.

Ministerstwo Zdrowia wysłało 12 członków brygady medycznej do prowadzenia aktywnych poszukiwań i utworzenia punktu medycznego z lekami.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

PerurzekiPowódź
