Błoto zalało domy, ulice zmieniły się w rwące potoki. "To katastrofa"

Zalania w Peru Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obfite opady deszczu, które nawiedziły peruwiański dystrykt Ayna położony w regionie Ayacucho, doprowadziły do wezbrania rzeki Sarkihuato. W piątek rano czasu lokalnego ogromna ilość wody zmieszanej z błotem zalała domy - podała agencja Reuters. Dodała, że ulice zmieniły się w rwące potoki. Doszło też do osuwisk.

- To straszna sytuacja. Współczuję tak wielu rodzinom, które straciły swój dobytek. Mój kościół został zniszczony, (...) straciłem tak wiele, ale co można zrobić? To prawdziwa katastrofa - relacjonował ksiądz.

Powódź w Peru

Jak podały lokalne władze, do dystryktu Ayna wysłano zespoły ratunkowe peruwiańskiej Obrony Cywilnej, aby pomóc poszkodowanym rodzinom. Mają oni też ocenić skalę zniszczeń.

Ministerstwo Zdrowia wysłało 12 członków brygady medycznej do prowadzenia aktywnych poszukiwań i utworzenia punktu medycznego z lekami.

Opracowała Anna Bruszewska