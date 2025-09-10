Logo TVN24
Świat

1,6 miliona osób zagrożonych powodzią

Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Zalane domy i ulice w Karaczi w Paskistanie
Źródło: Reuters
Obfite opady deszczu nawiedziły południowe regiony Pakistanu. Trudna sytuacja panuje w Karaczi, stolicy kraju, w której wiele budynków i dróg zostało zalanych. - To niepokojąca sytuacja - powiedział mieszkaniec Karaczi.

Intensywne opady związane są z głębokim niżem, który ulokował się nad Morzem Arabskim. Układ ten obecnie przesuwa się na zachód i południowy zachód. Zdaniem Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego (PMD), prawdopodobnie osłabnie w środę wieczorem lub w czwartek.

Kolejne ofiary śmiertelne

Głęboki niż przyniósł ulewne opady deszczu prowincji Sindh. Zalane zostało między innymi Karaczi, stolica Pakistanu. Tam w wyniku powodzi w ciągu dwóch dni życie straciło siedem osób, a trzy uznaje się za zaginione - podały służby ratunkowe. Z powodu zagrożenia zamknięto szkoły.

- W Karaczi od trzech dni pada ulewny deszcz, a od wczorajszego wieczoru nie ustaje nawet na chwilę. Drogi są zalane, ponieważ woda z zapory się przelewa - powiedział w rozmowie z agencją Reuters Sultan Mehmood, mieszkaniec Karaczi. - To niepokojąca sytuacja nie tylko dla mieszkańców, lecz także dla rządu i całego kraju - dodał.

W środę Pakistański Departament Meteorologiczny (PMD) wydał ostrzeżenia przed ulewnymi opadami deszczu na terenie prowincji Sindh. Z ich danych wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin najwyższe opady - 116 litrów na metr kwadratowy - zanotowano w Surjani, dzielnicy Karaczi.

Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie (PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER)
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Źródło: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Źródło: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Źródło: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
Źródło: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER

1,6 miliona osób zagrożonych powodzią

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) poinformowało w środę, że w prowincji Sindh zagrożonych katastrofalną powodzią jest około 1,6 miliona osób.

Według OCHA powódź, z którą od ponad dwóch tygodni zmaga się Pakistan, obecnie najbardziej zagraża mieszkańcom Sindhu. Jej fala kulminacyjna przesunęła się na południe, z prowincji Pendżab. ONZ-owska agenda podkreśliła, że w tym najgęściej zaludnionym regionie kraju żywioł wymusił ewakuację co najmniej dwóch milionów osób. W prowincji Sindh ewakuowano już 200 tysięcy mieszkańców. Według szacunków OCHA, od początku tegorocznego monsunu, czyli od czerwca, powodzie w całym Pakistanie dotknęły 5,8 miliona osób. Agenda zastrzegła, że prawdopodobnie liczba ta jeszcze wzrośnie. Według władz w Islamabadzie ponad 900 osób zginęło w wyniku powodzi, a zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy dziesiątki tysięcy domów. W tym roku opady monsunowe są szczególnie intensywne, a pora deszczowa, która zazwyczaj trwa do końca sierpnia, jest dłuższa niż zwykle. Do ostatniej katastrofalnej powodzi w Pakistanie, spowodowanej intensywnymi opadami monsunowymi, doszło w 2022 roku. Wówczas zginęło około 1700 osób.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, dawn.com, tribune.com.pk, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER

PakistanPowódź
