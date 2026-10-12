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Nepal. Potężna fala na rzece zniszczyła most. Nagranie

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Fala wezbraniowa niszczy most
Źródło wideo: Instagram/@_______bmadans/Reuters
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W Nepalu na jednym ze szlaków utknęło ponad 100 zagranicznych turystów. Stało się to po tym, jak w dystrykcie Gorkha wylała rzeka. W sieci pojawiło się nagranie mostu zniszczonego przez potężną falę wezbraniową.

W środkowym Nepalu w dystrykcie Gorkha w weekend doszło do wylania rzeki Budhi Gandaki. Woda zmyła szlaki i mosty. Powódź sprawiła, że ponad 100 zagranicznych turystów, którzy znajdowali się na jednej z popularnych tras trekkingowych w rejonie himalajskiego szczytu Manaslu, utknęło. Część szlaku została zniszczona.

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- Wędrowcy, którzy chcą zawrócić ze szlaku z obawy przed powodzią, muszą zostać uratowani. Ci, którzy chcą zostać i kontynuować wędrówkę, mogą to zrobić - mówił Bhuwan Raj Ojha, przedstawiciel projektu obszaru chronionego Manaslu (MACP), na którym znajduje się trasa. Ekspert przyznał, że wzdłuż niej znajdują się restauracje oraz herbaciarnie. Te miejsca są bezpieczne.

Fala wezbraniowa niszczy most w Nepalu. Nagranie

W poniedziałek poziom wody w rzece nieco się obniżył. To, jak potężne było wezbranie na rzece, można zobaczyć na nagraniu z mediów społecznościowych, udostępnionym przez agencję informacyjną Reuters. Widać na nim potężne fale powodziowe, które niszczą i porywają z nurtem jeden z mostów na rzece Budhi Gandaki, będącej dopływem rzeki Triśuli.

W sierpniu po gwałtownym oberwaniu się lodowca na innym dopływie Triśuli doszło do katastrofalnej powodzi, która zabiła prawie półtora tysiąca osób.

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Powódź w Nepalu. Woda niszczy most
Źródło: Instagram/@_______bmadans/Reuters

Co mogło doprowadzić do powodzi?

Przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Zintegrowanego Rozwoju Górskiego (ICIMOD) stwierdzili, że powódź, do której doszło w weekend, mogła zostać wywołana przez przerwanie tymczasowej blokady rzeki. Blokadę tę tworzyły skały pochodzące z osuwiska.

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- To wydarzenie po raz kolejny przypomina nam o tym, jak bardzo społeczności zamieszkujące tereny górskie i dorzecza są narażone na nagłe, kaskadowe zagrożenia - przekazał Pema Gyamtsho, dyrektor generalny ICIMOD. - Chociaż działania ratownicze muszą pozostać najpilniejszym priorytetem, zrozumienie przyczyn tej powodzi będzie miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia przyszłych zagrożeń - dodał.

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
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Tagi:
NepalPowódź
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