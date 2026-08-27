Nepal. Zdjęcia, które pokazują skalę tragedii
W środę rano na granicy Tybetu z Nepalem doszło do powodzi błyskawicznej. Kataklizm prawdopodobnie wywołało oberwanie się potężnego masywu lodowego. W efekcie powstała ogromna fala powodziowa, która doszczętnie zniszczyła wiele wiosek w tybetańskim powiacie Gyirong oraz nepalskim dystrykcie Rasuwa. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 168 osób, a ponad 1300 uznaje się za zaginione.
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Skala tragedii na zdjęciach
Skutki powodzi błyskawicznej pokazują zdjęcia. Widać na nich doszczętnie zniszczone wioski i obszary pokryte masą błota. W akcji poszukiwawczo-ratowniczej biorą udział setki ratowników. Z powodu zablokowanych, wąskich dróg strefa zniszczeń pozostaje całkowicie niedostępna dla ciężkiego sprzętu. Służby obawiają się, że nocne opady deszczu mogły znacząco podnieść ryzyko wtórnych osuwisk oraz spadających głazów.