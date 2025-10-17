Logo TVN24
Świat

Śmieci na ulicach. Między nimi śpią ludzie

Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Źródło: Reuters
Co najmniej 70 osób zginęło na skutek powodzi, które nawiedziły Meksyk. Sytuacja w dotkniętych przez żywioł stanach jest dramatyczna. Ulice pozostają zablokowane błotem, odpadami i zniszczonymi przez wodę rzeczami, a mieszkańcy śpią na ulicach i skarżą się na brak pomocy medycznej.

Krajowa Koordynacja Ochrony Ludności (CNPC) oraz prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowali w czwartek, że liczba ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowych ulew wzrosła do 70. Trwają poszukiwania 72 osób. Największe straty zanotowano w stanach Puebla, Veracruz, Queretaro, Hidalgo i San Luis Potosi.

Powódź w Meksyku. Bez dachu nad głową

W dotkniętych przez ulewy regionach trwa usuwanie skutków żywiołu. Mieszkańcy miasta Poza Rica w stanie Veracruz, które prawie całkowicie znalazło się pod wodą, skarżą się na niedostateczną pomoc ze strony rządu i brak pomocy medycznej. Ludzie śpią na ulicach, ponieważ ich domy zostały zalane wodą i błotem.

- Chcę, aby rząd nas wsparł, aby pomógł ludziom, którzy nie mogą znaleźć swoich bliskich - opowiadała jedna z mieszkanek w rozmowie z agencją Reuters.

Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
Według mieszkańców pomoc rządowa nie dociera do wszystkich. Wsparcie pochodzi głównie od obywateli innych stanów, którzy przywieźli artykuły spożywcze, materace i inne niezbędne produkty do Poza Rica. Na ulicach zalegają masy błota, odpadów i zniszczonych przedmiotów.

Według szacunków lokalnej administracji Veracruz, powodzie i osuwiska dotknęły ponad 100 gmin. Urzędnicy podkreślili, że obecnie priorytetem jest udzielenie pomocy mieszkańcom i umożliwienie im powrotu do normalności. W kolejnych dniach na obszarach tych ma pracować ponad 3000 lekarzy, otwarte zostaną również punkty sanitarne.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, nmas.com.mx

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

