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Acapulco popłynęło. Kobieta zginęła rażona prądem

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Acapulco nawiedziły ulewy i powodzie
Powodzie w Meksyku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Gwałtowna burza, która w poniedziałek po południu przeszła nad Acapulco w Meksyku, doprowadziła do śmierci kobiety. Meksykańskie służby ostrzegają, że trudna sytuacja pogodowa może utrzymać się w kolejnych dniach.

W poniedziałek część Meksyku nawiedziła burza, przez którą jedna osoba straciła życie. Jak podaje meksykański dziennik "El Heraldo de Mexico", kobieta zginęła w kompleksie mieszkaniowym na przedmieściach Acapulco. Według wstępnych ustaleń mogła mieć kontakt z zerwaną linią energetyczną, która znalazła się pod wodą, co doprowadziło do śmiertelnego porażenia prądem.

W niektórych częściach Acapulco poziom wody przekraczał 40 centymetrów. Chodniki były całkowicie zalane, ulice też - nurt płynącej nimi wody był tak silny, że porywał samochody.

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Śmieci przyczyniły się do powodzi

Koordynator Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej w Acapulco, Raul Noyola Rocha, wskazał, że jedną z głównych przyczyn podtopień - poza ulewą - były nagromadzone w kanałach śmieci. Zalegało tam około dwóch ton między innymi gruzu.

Przed Meksykiem więcej zagrożeń

To nie koniec niebezpiecznej pogody. Meksykańska Służba Meteorologiczna (SMN) monitoruje aktualnie trzy burze tropikalne. Według prognoz mogą one w kolejnych dniach przynosić opady deszczu na dużej części terytorium Meksyku. Jednym z układów, na które zwrócone są oczy ekspertów, jest burza tropikalna Iselle. Prognozy wskazują, że w miarę przemieszczania się nad Pacyfikiem może przybrać na sile i osiągnąć status huraganu kategorii pierwszej.

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Tagi:
Meksykburzeulewy
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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