Padało tak, że rzeka wystąpiła z brzegów

Mieszkańcy północnej Japonii zmagają się z intensywnymi ulewami. W części kraju odnotowano rekordowe opady deszczu, przez które wylała rzeka. Mieszkańcy otrzymali nakazy ewakuacji.
W środę północną Japonię nawiedziły silne opady. Władze wydały ostrzeżenia przed intensywnym deszczem oraz nakazy ewakuacji. Najtrudniejsza sytuacja panowała w prefekturze Akita na wyspie Honsiu.
Powódź w Japonii. Wylała rzeka Ani
Po jednostajnej ulewie w mieście Kita-Akita wylała rzeka Ani. Bardzo trudna sytuacja panuje też w mieście Semboku Według informacji podanych przez publiczną stację telewizyjną NHK, w ciągu 24 godzin suma opadów wyniosła tam 244,5 litra na metr kwadratowy. Ulewne deszcze zakłóciły dostawy wody do około 70 gospodarstw domowych.
W Akicie, podobnie jak w sąsiedniej prefekturze Aomori, gdzie odnotowano rekordowe opady deszczu, zawieszone zostały połączenia kolejowe.
To nie koniec opadów
Według prognoz w kolejnych dniach deszczowa pogoda się utrzyma, co może dalej znacząco utrudniać funkcjonowanie mieszkańców północnej części Japonii.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: X/@Bearvivir