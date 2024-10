"To był najgorszy dzień mojego życia"

Wiele gmin we wspólnocie Walencji pozbawionych jest wody pitnej, a około 100 tysięcy osób nie ma dostępu do energii elektrycznej - podaje dziennik "El Mundo". Władze regionu wezwały ludzi do trzymania się z dala od zalanych lub odciętych dróg, mówiąc, że służby ratunkowe potrzebują do nich dostępu.