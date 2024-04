"Chaos nie do opisania". Sytuacja na lotnisku w Dubaju

Główne lotnisko w Dubaju zaczyna powoli wracać do pracy po zakłóceniach związanych z powodziami. Utrudnień doświadczyło i wciąż doświadcza wielu pasażerów. - Po dwudziestu siedmiu godzinach czekania na lotnisku linie proponują nam lot powrotny dopiero 23 kwietnia - przekazała w czwartek Polka znajdująca się na lotnisku.

Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiedziły we wtorek największe od 75 lat opady deszczu. W wyniku żywiołu zalane zostały pasy startowe międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju (DXB). Lotnisko zawiesiło czasowo pracę, odwołało szereg odlotów i przekierowało wiele przylotów. Flagowy przewoźnik ZEA, Emirates w środę zamknął stanowiska odpraw. W czwartek rano lotnisko poinformowało, że wznowiło przyjmowanie lotów przychodzących w Terminalu 1, z którego korzystają zagraniczni przewoźnicy, ale nadal występują zakłócenia. Kilka godzin później podano, że odprawa dla lotów linii lotniczych Emirates i Flydubai została wznowiona w Terminalu 3. W piątek sytuacja wciąż jest daleka od idealnej.

"Chaos"

Wśród osób, które doświadczyły utrudnień na lotnisku w Dubaju, była ośmioosobowa grupa Polaków, która przyjechała do Dubaju z Bali w nocy z wtorku na środę. Jak przekazali, spędzili 27 godzin w terminalu. Dodali, że biuro podróży zarezerwowało im w czwartek pokoje w hotelu, jednak pół dnia spędzili, starając się zlokalizować swoje bagaże. - Linie zostawiły nas samych sobie. Zaproponowali nam lot 23 kwietnia, ale przecież nam się kończą urlopy, nie mamy opieki dla dzieci. Sami kupiliśmy sobie bilety do Warszawy, innymi liniami i z innego lotniska, ale nie sposób wydobyć teraz naszych bagaży. Linie twierdzą, że bagaże są na lotnisku, ale kolejne godziny stoimy w kolejkach do biur informacji i nikt nie jest nam w stanie pomóc - opowiadała w czwartek pani Maria.