Powódź w Chorwacji. Trzeba było przenosić się na wyższe piętra budynków

Ulewne deszcze, jakich nie brakowało w ostatnich dniach, spowodowały, że niektóre rzeki w Chorwacji wystąpiły z brzegów, zalewając domy, drogi i budynki użyteczności publicznej. Lekcje w miejscowości Obrovac, leżącej 45 kilometrów na wschód od Zadaru, zostały odwołane po tym, jak woda wdarła się do tamtejszych szkół. Część miasta została pozbawiona prądu, a woda zalała centrum miejscowości. Powódź taka jak ta nie zdarzyła się w Obrovacu w ciągu ostatnich 100 lat.

Władze poinformowały, że około 300 przedstawicieli służb zostało skierowanych do pomocy potrzebującym oraz po to, by wzmocnić ochronę przeciwpowodziową. Ekipy ratunkowe poinformowały, że dostarczają żywność ludziom, którzy utknęli w swoich domach.