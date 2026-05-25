Po ulewach doszło do gwałtownej powodzi. Są ofiary i zaginieni

Powodzie w Chinach
Gwałtowna powódź nawiedziła południowo-zachodnie regiony Chin. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkanaście uznaje się za zaginione.

Obfite opady deszczu doprowadziły do rozległej powodzi w mieście Chongqing położonym w południowo-zachodnich Chinach. Według dziennika "China Daily", zginęły trzy osoby, a 19 uznaje się za zaginione.

Dziennik przekazał, że na terenie Yongchuan, dzielnicy miasta Chongqing, trwają poszukiwaniach 17 zaginionych osób. Dwie kolejne osoby uznaje się za zaginione w Beibei, mieście satelitarnym położonym na północ od centrum Chongqing.

Według chińskich meteorologów w niedzielę między godziną 2 a 4 lokalnego czasu spadło miejscami w Chongqing 296,6 litra deszczu na metr kwadratowy. W Beibei suma opadów wyniosła 122,9 l/mkw. W niedzielę wieczorem władze Chongqingu ogłosiły w Yongchuan stan zagrożenia powodziowego. Wydano tam najwyższy stopień alertu ze względu na powagę sytuacji.

Powodzie dotknęły też położoną na wschodzie kraju prowincję Anhui. Tam w weekend w ciągu zaledwie trzech godzin spadło 167,7 l/mkw.

Źródło: Reuters, China Daily
