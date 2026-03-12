Powódź w Australii Źródło: Reuters

Poszukiwania 26-letniego mężczyzny i 23-letniej kobiety, obywateli Chin, rozpoczęto we wtorek. Jak podał portal Australian Broadcasting Corporation, podróżowali oni z Brisbane do regionu North Burnett w Queensland. "Zgłoszenie o ich zaginięciu wpłynęło do policji, kiedy okazało się, że nie dotarli na miejsce" - napisał brytyjski kanał informacyjny BBC.

Odnaleziono ciała zaginionych turystów

Australijska policja poinformowała, że ​​w środę po południu w pobliżu miejscowości Kilkivan w stanie Queensland znaleziono srebrnego Subaru Forester, którym podróżowali chińscy turyści. Kiedy auto wyciągnięto z wody powodziowej okazało się, że w środku znajdują się ciała zaginionych.

Glen Hartwig, burmistrz miasta Gympie, które znajduje się około 50 kilometrów od Kilkivan, powiedział, że śmierć dwóch osób to ogromna tragedia. - Ci ludzie przyjechali do Australii, by zobaczyć nasz piękny kraj i niestety stracili życie - powiedział w wywiadzie dla australijskiej telewizji ABC.

W ostatnich dniach Queensland i niektóre regiony Terytorium Północnego nawiedziła powódź. Była ona następstwem ulewnych opadów deszczu, które spowodowały, że rzeki wylały. Jak podały lokalne media, setki domów zostały zalane, w tym te znajdujące się w nadmorskim mieście Bundaberg w stanie Queensland i Katherine w Terytorium Północnym. W tych miastach władze zauważyły krokodyle i zaapelowały do mieszkańców o trzymanie się z daleka od wody.

W Darwin, stolicy Terytorium Północnego, mieszkańcy zostali poproszeni o ograniczenie zużycia wody i gotowanie wody pitnej po tym, jak stacja pomp przy tamie zaopatrującej większość miejskiego zaopatrzenia w wodę została zalana i przestała działać.