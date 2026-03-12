Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"

Powódź w Australii
Powódź w Australii
Źródło: Reuters
Powódź nawiedziła australijski stan Queensland. Policja odnalazła ciała dwojga turystów, którzy zaginęli w dotkniętym przez żywioł regionie - poinformowały w czwartek lokalne media.

Poszukiwania 26-letniego mężczyzny i 23-letniej kobiety, obywateli Chin, rozpoczęto we wtorek. Jak podał portal Australian Broadcasting Corporation, podróżowali oni z Brisbane do regionu North Burnett w Queensland. "Zgłoszenie o ich zaginięciu wpłynęło do policji, kiedy okazało się, że nie dotarli na miejsce" - napisał brytyjski kanał informacyjny BBC.

Odnaleziono ciała zaginionych turystów

Australijska policja poinformowała, że ​​w środę po południu w pobliżu miejscowości Kilkivan w stanie Queensland znaleziono srebrnego Subaru Forester, którym podróżowali chińscy turyści. Kiedy auto wyciągnięto z wody powodziowej okazało się, że w środku znajdują się ciała zaginionych.

Glen Hartwig, burmistrz miasta Gympie, które znajduje się około 50 kilometrów od Kilkivan, powiedział, że śmierć dwóch osób to ogromna tragedia. - Ci ludzie przyjechali do Australii, by zobaczyć nasz piękny kraj i niestety stracili życie - powiedział w wywiadzie dla australijskiej telewizji ABC.

W ostatnich dniach Queensland i niektóre regiony Terytorium Północnego nawiedziła powódź. Była ona następstwem ulewnych opadów deszczu, które spowodowały, że rzeki wylały. Jak podały lokalne media, setki domów zostały zalane, w tym te znajdujące się w nadmorskim mieście Bundaberg w stanie Queensland i Katherine w Terytorium Północnym. W tych miastach władze zauważyły krokodyle i zaapelowały do mieszkańców o trzymanie się z daleka od wody.

W Darwin, stolicy Terytorium Północnego, mieszkańcy zostali poproszeni o ograniczenie zużycia wody i gotowanie wody pitnej po tym, jak stacja pomp przy tamie zaopatrującej większość miejskiego zaopatrzenia w wodę została zalana i przestała działać.

Władze ostrzegają przed krokodylami. "Są absolutnie wszędzie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Władze ostrzegają przed krokodylami. "Są absolutnie wszędzie"

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, BBC, abc.net.au

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
AustraliaPowódź
Czytaj także:
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Ponad 50 osób zginęło po osunięciu się ziemi
Świat
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
Prognoza
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
Burza
Mogą pojawić się i burze, i opady deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody
Prognoza
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Przez dwa dni lało bez przerwy. Nie żyje 30 osób
Świat
Trzęsienie ziemi w Australii
"To był ułamek sekundy". Najsilniejszy wstrząs od dekad
Świat
Pościg za żółwiem
Żółw uciekł ze szkoły. Mieszkańcy wezwali policję
Ciekawostki
Ocean Antarktyczny
Zbadali DNA mikroorganizmów z Antarktyki. Odkryli geny nieznane nauce
Zator lodowy na rzece
Zator lodowy na rzece, zarządzono ewakuację
Świat
Wulkan
Fontanny lawy wzbiły się w powietrze, zamknięto autostradę
Świat
Złudzenie wiosny ustąpi miejsca zimie
Przewrót w pogodzie. W prognozach widać śnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Tornado
Powalone drzewa, zerwane dachy. Burzowy front przyniósł "gigantyczny" grad
Świat
Może padać deszcz
Tutaj trzeba mieć dziś parasol
Prognoza
Uniwersytet Harvarda
"Nie możemy prosić laureatów, aby w tym roku udali się do USA"
Noc, przelotne opady
W nocy może przelotnie popadać
Polska
Hiszpanię nawiedziły opady śniegu
"Nigdy nie widziałem tyle śniegu w tym miejscu"
Świat
Przez Wilno płynął dom
Dom płynął rzeką przez europejską stolicę
Świat
Zdjęcie Marsa wykonane przez sondę Viking 1
Kiedy najlepiej lecieć na Marsa? Gdy aktywność Słońca jest najwyższa
deszcz, opady, wiosna, lekki deszcz, deszczowo shutterstock_1949741578
W prognozie widać pierwsze wiosenne burze
Prognoza
Satelita Van Allen Probe
Waży 600 kilogramów, niedługo wejdzie w ziemską atmosferę
Trzęsienie ziemi na Słowacji
"Głośne dudnienie" na Słowacji. Wiadomo, czym było
Świat
Przez Wielką Brytanię przejdzie chłodny front niosący śnieg
"Wyraźna zmiana" w Wielkiej Brytanii
Świat
Akcja ratunkowa na jeziorze Huron w Kanadzie
23 osoby uwięzione na krze. "Zobaczyłem, jak za nami tworzą się fale"
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom