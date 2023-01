Powódź na Łotwie. Walka o zaporę na Dźwinie w mieście Jekabpils. "Ludzie pracują na zimnie i w wodzie"

W poniedziałek o godzinie 5 poziom wody w Dźwinie na stacji Jekabpils osiągnął 8,24 metra. Najwyższy poziom - 8,92 metra - odnotowano w sobotę, 14 stycznia około godziny 9. Zabrakło zaledwie kilku setnych centymetra do pobicia "rekordu" z 1981 roku. Wtedy zanotowano 8,97 metra.

Wysoki poziom wody w Dźwinie

- W poniedziałek planujemy rozpocząć prace związane z uwolnieniem części miasta od wody - poinformował. Nie wykluczył, że jeśli specjaliści na to pozwolą, być może część ludzi wróci do swoich domów.

W ciągu ostatnich dwóch dni poziom wody w Dźwinie obniżał się powoli, ale stabilnie. - Spadał średnio o 45 centymetrów dziennie. W tej jest w granicach normy, ale nadal bardzo wysoki. Lód (płynący rzeką i napierający na tamę - red.) nie ustąpił, nic nie wykazuje na to, aby to zrobił. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby było bezpiecznie - zapewnił burmistrz.