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"Cały naród opłakuje tę straszliwą katastrofę"

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Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Krajobraz po niszczycielskiej powodzi w Nepalu i Tybecie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Do 1399 wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie - podała agencja prasowa Reuters. Według służb nadal poszukiwanych jest ponad 5400 ludzi. Poniedziałek został ogłoszony dniem żałoby narodowej w Nepalu.

W Nepalu i Tybecie trwa kolejny dzień akcji poszukiwawczo-ratowniczej po przejściu niszczycielskiej powodzi błyskawicznej. Jak podała agencja prasowa Reuters, w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 1399 osób, a ponad 5400 jest poszukiwanych. Dziesiątki tysięcy ratowników pracujących na miejscu wciąż ma nadzieję, że w zasypanych błotem i gruzem tunelach znajdują się żywe osoby.

"To nie jest czas na spory polityczne"

W poniedziałek w Nepalu obchodzono dzień żałoby narodowej, aby upamiętnić ofiary katastrofy, jaka nawiedziła ten kraj 26 sierpnia. W budynkach rządowych opuszczono flagi do połowy masztu, a rodziny odprawiły rytuały żałobne. Tego dnia zakończył się także 13-dniowy okres żałoby w dominującej w Nepalu tradycji hinduistycznej. Wiele rodzin, wciąż czekających na wieści o bliskich, zdecydowało się na symboliczne uroczystości pogrzebowe. Ponieważ kremacja jest kluczowym rytuałem, przeprowadzenie ceremonii zastępczej - często z wykorzystaniem kukły z trawy - przyniosło im poczucie duchowego ukojenia.

- Cały naród opłakuje dziś tę straszliwą katastrofę. To nie jest czas na spory polityczne, lecz na narodową jedność, odbudowę i pomoc poszkodowanym - powiedział w poniedziałek prezydent Nepalu, Ramchandra Paudel w orędziu do narodu. Zaznaczył, że kataklizm ujawnił kruchość ekosystemu Himalajów.

W wystąpieniu przywódca zaapelował do społeczności międzynarodowej o podjęcie konkretnych i skutecznych działań na rzecz zapewnienia im sprawiedliwości klimatycznej. Wstępne straty materialne wyceniono na 2,56 miliardów dolarów.

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Tysiące zaginionych

Na miejscu katastrofy nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, w której bierze udział ponad 21 tysięcy ratowników, wspieranych przez międzynarodowe zespoły. Obecnie działania skupiają się na 12 hydroelektrowniach, gdzie w tunelach mogły zostać uwięzione setki pracowników. Jak przekazała agencja AP, w stolicy kraju, Katmandu, rodziny zaginionych protestowały, domagając się od rządu przyspieszenia działań.

We wtorek chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała, że wśród 43 ofiar powodzi po stronie chińskiej nie zidentyfikowano obcokrajowców. Władze kontrolowanego przez Chiny Tybetu powiadomiły, że ogółem zaginionych jest tam 519 ludzi. Wśród nich jest 261 osób - obywateli 23 państw, z którymi całkowicie stracono kontakt. Informacje o nich zostały przekazane drogą dyplomatyczną do odpowiednich ambasad.

Do powodzi błyskawicznej o tragicznych skutkach doszło 26 sierpnia w wyniku gwałtownego oderwania się fragmentu lodowca od północnej ściany góry Langtang Lirung w Nepalu. Potężne masy wody i niesionego nimi gruzu zeszły korytami rzek Bhote Koshi i Trishuli, pustosząc całe doliny zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy.

Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
NepalPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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