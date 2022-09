Powalone palmy to najmniejszy problem. "Starałem się dodzwonić do mojego sąsiada 30 razy"

Awarie elektryczności, problemy z sieciami komórkowymi i niedziałający internet to niektóre z komplikacji, z jakimi mierzą się obecnie mieszkańcy Florydy. Ian, choć obecnie osłabł na tyle, by stać się burzą tropikalną, nie zatrzymuje się w swojej wędrówce i pustoszy stan. Jak mówił korespondent TVN24 Jan Pachlowski, powrót do normalności po przejściu żywiołu może zająć długie tygodnie.

Problemy z prądem i komunikacją

Woda zaczęła powoli opadać

- To, że palmy są powalone, to że jest mnóstwo liści, to nie ma problemu, ale tysiące domów zostało zalanych, tysiące przeróżnych budynków - od restauracji po salony masażu. Już teraz wiadomo, że region ten do wstępnie normalnego życia będzie podnosił się przez kilka tygodni. Podobnie było pięć lat temu w przypadku Irmy [huragan piątej kategorii, który uderzył we Florydę we wrześniu 2017 roku - przyp. red.], powrót do normalnego życia trwał blisko rok, tak duże były zniszczenia - mówił reporter.